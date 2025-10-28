Edzőt vált a Liverpool? Nem tárgyalnak tovább Arne Slottal

Sajtóhírek szerint Liverpoolban megszakították a tárgyalásokat Arne Slot új szerződéséről, miután a csapat zsinórban négy vereséget szenvedett a Premier League-ben. A holland szakember 2004-ben hároméves megállapodást kötött a Liverpoollal, amellyel az első évében azonnal bajnoki címet nyert.

Nem tárgyalnak tovább Arne Slot szerződéséről Fotó: Liverpool FC

A This is Anfield úgy tudja, a váratlan siker után a klub tárgyalásokat folytatott Slottal a szerződése meghosszabbításáról, ám ezek most befejeződtek, hiszen a csapat kilenc forduló után csak a hetedik helyen áll, miközben a nyáron rekordösszegért igazolt új játékosokat.

🚨 EXCL: #LFC



The contract talks with Arne Slot are off.



Serious conversations with Slot have taken place. The pressure is on. pic.twitter.com/Mwyw6Gi8Ij — James Wathland (@JamesWathland) October 27, 2025

Arne Slot szerződése bónuszokat is tartalmaz

Angol sajtóhírek szerint a Liverpool még ebben az idényben szerette volna meghosszabbítani Arne Slot szerződését. A klub korábban ugyanígy járt el az előző vezetőedzővel, Jürgen Klopp-pal, akinek a második szezonjában toldották meg a kontraktusát. Slot körülbelül heti 127 ezer fontot (nagyjából 55 millió forintot) keres, az alapfizetése kiegészülhet a trófeagyőzelmekért járó bónuszokkal.

A Liverpool legközelebb szerdán a Ligakupában lép pályára, a Crystal Palace-t fogadja, majd szombaton 21 órakor az Aston Villát látja vendégül a Premier League-ben.