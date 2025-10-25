BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
Teljes összeomlás Liverpoolban, csak Kerkez ünnepelhetett Szoboszlai születésnapján

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 25. 23:11
Kerkez Milos belőtte első gólját a Poolban, sokkal több öröme nem volt a csapatnak. A Brentford-Liverpool meccsen sorozatban negyedik bajnokiját bukta el az angol címvédő.

Egyre nagyobb a baj a Liverpool focicsapatánál. A Premier League kilencedik fordulójában a Brentford-Liverpool-meccs zárta a szombat estét, a hazaiak egy drámai összecsapáson 3-2-re nyertek. Szoboszlai Dominik a 25. születésnapján három poszton játszott végig, egy gólpasszt adott Mohamed Szalahnak, a 101. percben pedig egy távoli lövéssl egyenlíthetett volna. Kerkez Milos megszerezte első liverpooli találatát, de őt a 61. percben lecserélte az edzője. 

Szoboszlai Dominik gólpasszig jutott születésnapján a Brentford-Liverpool meccsen
Szoboszlai Dominik gólpasszig jutott születésnapján a Brentford-Liverpool meccsen Fotó: Andrew Kearns - CameraSport

A meccs egyik főszereplője Simon Hooper játékvezető volt, akinél mindkét tábor reklamált. A Brentford második gólja előtt a Liverpool juthatott volna tizenegyeshez, majd az első félidőben három perces hosszabbítást jelzett, Kerkez végül az 50. percben szépített. Érdekesség, hogy Hooper bokasérülést szenvedett, a második félidőre cserét kért, s már csak negyedik játékvezetőként dolgozott a folytatásban.

Brentford-Liverpool: visszacsúszott a Liverpool

Vereségével a bajnoki címvédő már csak a hatodik a tabellán. Arne Slot együttesét többek között a Manchester United is megelőzi.

Premier League-lázban ég az ország!

