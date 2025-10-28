„Tűnj el a Liverpoolból” - Szoboszlai miatt kezdik kiutálni a sokat kritizált játékost

A Liverpool szurkolói az utóbbi hetekben egyre hangosabban fejezik ki elégedetlenségüket Florian Wirtz irányába. A 22 éves német középpályás közel 120 millió euróért érkezett a Bayer Leverkusentől, és a bónuszokkal együtt az összeg akár a 137 milliót is elérheti – ami brit rekordnak számítana. Az elvárások tehát óriásiak voltak, ám ezeknek eddig messze nem sikerült megfelelnie.

Florian Wirtz a Liverpool ide legdrágább igazolása, mégsem váltja be a hozzá fűzött reményeket / Fotó: Sebastian Frej

Florian Wirtz játéka csalódáskeltő

596 játékperc alatt sem gólt, sem gólpasszt nem jegyez a Premier League-ben, ami különösen kínosan hat annak fényében, hogy Szoboszlai Dominik – aki a középpályán gyakran ugyanabban a pozícióban szerepel – már gólt és gólpasszt is szerzett az idényben.

Arne Slot együttese múlt hét végén elszenvedte zsinórban a negyedik vereségét az angol bajnokságban, amikor 3-2-re kikaptak a Brentford otthonában. Florian Wirtz kezdőként kapott lehetőséget, de a mérkőzés után az értékelései alig érték el az 5-ös osztályzatot.

A szurkolók közül sokan a közösségi médiában adtak hangot csalódottságuknak, gyakran meglehetősen durva hangnemben kommenteltek a német sztár első Instagram-bejegyzése alá:

Tűnj el a Liverpoolból!

– írta az egyik csalódott Liverpool-szurkoló.

Az egód tönkreteszi a gyönyörű klubomat!

– mondta egy másik rajongó.

Rengeteg szurkoló odaáig fajult, hogy elküldenék a rekordigazolást a Liverpoolból.

Nagyon csalódott vagyok, tűnj el, és SOHA ne gyere vissza!

A fenti üzenetek jól mutatják, mekkora nyomás nehezedik a fiatal németre, akit a klub az új kreatív irányító szerepére szemelt ki. A gond azonban nem csupán benne keresendő: Jürgen Klopp távozása után a Liverpool játéka nem állt össze teljesen, az új rendszerben pedig Wirtz gyakran elszigetelve játszik, kevés támogatással.