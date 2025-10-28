A Liverpool tulajdonosai már meg is találták Arne Slot utódját?

Hétről-hétre egyre mélyebb gödörbe kerül az Arne Slot vezette Liverpool, aminek következtében a holland szakember menesztéséről és a lehetséges utódjáról szóló pletykák is egyre hangosabbak. A legfrissebb beszámolók szerint a klub tulajdonosai úgy vélik, Jürgen Klopp nyitott lehet egy szenzációszámba menő visszatérésre, és nem fognak habozni, amennyiben Slot alatt nem javulnak a klub eredményei.
A Vörösök zsinórban a negyedik Premier League-mérkőzésüket veszítették el, miután szombaton 3–2-re alulmaradtak a Brentford vendégeként. A hibátlan szezonkezdet után így már csak a tabella hetedik helyén tanyáznak Szoboszlaiék, ami még a BL-indulásra sem elegendő. Joggal merül fel tehát a kérdés, meddig élvezi még Arne Slot a vezetőség bizalmát – különösen annak fényében, hogy egy esetleges Klopp-visszatérés lehetősége is körvonalazódni látszik.
Jürgen Klopp, Slot közvetlen elődje, nemrégiben egy interjúban utalt arra, hogy el tudná képzelni a visszatérést a sikerei helyszínére.
Egy elismert közösségi média fiók szerint a háttérben már elkezdődött a mozgolódás.
Exkluzív: a Liverpool aggódik, Jürgen Klopp igent mondana
– szól a bejegyzés első mondata.
A forrás szerint a tulajdonosokat nem csupán a gyenge eredmények, hanem a csapat játékának minősége is aggodalommal tölti el. Bár Slot pozíciója egyelőre nincs közvetlen veszélyben, a vezetőség készen áll közbeavatkozni, amennyiben a következő hetekben sem tapasztalható érdemi javulás.
A hírek szerint a döntéshozók Klopp közelmúltbeli nyilatkozatait nem tartják véletlennek, és úgy vélik, a német tréner akár nyitott is lehet a visszatérésre. Ugyanakkor információk szerint konkrét kapcsolatfelvételre egyelőre még nem került sor.
A Liverpool vezetősége így nehéz döntés előtt áll: az elmúlt hetek gyenge szereplésének következtében Szoboszlaiék már hétpontos hátrányba kerültek az éllovas Arsenallal szemben. Ha valóban a bajnoki cím megszerzése a cél, könnyen lehet, hogy a klubnak mielőbb határozott lépéseket kell tennie Arne Slot jövőjét illetően.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
