A Liverpool tulajdonosai már meg is találták Arne Slot utódját?

Hétről-hétre egyre mélyebb gödörbe kerül az Arne Slot vezette Liverpool, aminek következtében a holland szakember menesztéséről és a lehetséges utódjáról szóló pletykák is egyre hangosabbak. A legfrissebb beszámolók szerint a klub tulajdonosai úgy vélik, Jürgen Klopp nyitott lehet egy szenzációszámba menő visszatérésre, és nem fognak habozni, amennyiben Slot alatt nem javulnak a klub eredményei.

A Vörösök zsinórban a negyedik Premier League-mérkőzésüket veszítették el, miután szombaton 3–2-re alulmaradtak a Brentford vendégeként. A hibátlan szezonkezdet után így már csak a tabella hetedik helyén tanyáznak Szoboszlaiék, ami még a BL-indulásra sem elegendő. Joggal merül fel tehát a kérdés, meddig élvezi még Arne Slot a vezetőség bizalmát – különösen annak fényében, hogy egy esetleges Klopp-visszatérés lehetősége is körvonalazódni látszik.

Jürgen Klopp, Slot közvetlen elődje, nemrégiben egy interjúban utalt arra, hogy el tudná képzelni a visszatérést a sikerei helyszínére.

Egy elismert közösségi média fiók szerint a háttérben már elkezdődött a mozgolódás.

Exkluzív: a Liverpool aggódik, Jürgen Klopp igent mondana

– szól a bejegyzés első mondata.

Bizonytalan Arne Slot liverpooli jövője

A forrás szerint a tulajdonosokat nem csupán a gyenge eredmények, hanem a csapat játékának minősége is aggodalommal tölti el. Bár Slot pozíciója egyelőre nincs közvetlen veszélyben, a vezetőség készen áll közbeavatkozni, amennyiben a következő hetekben sem tapasztalható érdemi javulás.

A hírek szerint a döntéshozók Klopp közelmúltbeli nyilatkozatait nem tartják véletlennek, és úgy vélik, a német tréner akár nyitott is lehet a visszatérésre. Ugyanakkor információk szerint konkrét kapcsolatfelvételre egyelőre még nem került sor.

A Liverpool vezetősége így nehéz döntés előtt áll: az elmúlt hetek gyenge szereplésének következtében Szoboszlaiék már hétpontos hátrányba kerültek az éllovas Arsenallal szemben. Ha valóban a bajnoki cím megszerzése a cél, könnyen lehet, hogy a klubnak mielőbb határozott lépéseket kell tennie Arne Slot jövőjét illetően.

