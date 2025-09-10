Nem titok, ennek tartják a portugálok a hibázó Szoboszlait

Sorsdöntő szituációban adott rossz labdát Szoboszlai Dominik a portugálok elleni világbajnoki selejtezőn. A magyarok csapatkapitánya 2-2-es állásnál a védelmi vonalból passzolt Kerkez Miloshoz, a rövidebb átadásra azonban lecsapott az ellenfél, s Joao Cancelo távolról megszerezte a vendégek győztes gólját. A baki láthatóan megviselte a Liverpool játékosát, aki már a gól pillanatában tudta, nem a legjobban döntött. A meccs után könnyeivel küszködve kért elnézést a drukkerektől.
Szoboszlai Dominik ugyanakkor számos szituációban volt hasznos tagja a csapatnak. Varga Barnabás első találata előtt ő indította remek labdával a gólpasszt adó Nagy Zsoltot. A meccs minden percében látszott, hogy ő az igazi vezére a magyar csapatnak. Kiderült, a portugálok is így érzik.
A portugálok már a meccs előtt úgy érezték, Szoboszlai igazi világsztár a magyar együttesben. Ezt a találkozó után is így gondolták.
A Bola nevű portugál lap három magyar játékos teljesítményét emelte ki kedd estéről: A beugró Tóth Balázst „nagyon biztos kapus”, Szoboszlai Dominikot „az aktív agy”, míg a duplázó Varga Barnabást „harapós csatár” néven illették - írja a Magyar Nemzet. Ennek ellenére az újságok úgy érzik, válogatottjuk győzelme teljesen megérdemelt.
