Cristiano Ronaldo ezt nem tűrte, bocsánatot kért a magyar szurkolóktól

Varga Barnabás két fejesgólt szerzett Portugália ellen, és a 84. percben úgy tűnt, a másodikkal pontot szerez a magyar válogatott. Ekkor 2-2-re álltunk, a szurkolók még szinte ünnepeltek, amikor egy perccel később Szoboszlai Dominik felpasszánál Kerkez Milos elveszítette a labdát, a portugálok megszerezték, Joao Cancelo pedig 17 méterről könnyű gólt szerzett. Ezzel 3-2-re nyertek.
A találat után Cancelo örömében tovább futott, és a magyar közönségnek a mezét mutogatta. Csapatkapitánya, Cristiano Ronaldo ezt nem vette jó néven, érezte, hogy talán anélkül is örülhetnek, hogy közben a hazai szurkolókat provokálják. Az ötszörös aranylabdás elnézést kért a magyar drukkerektől, jelezte, hogy látta, mi történt, és szerinte sincs erre semmi szükség. Ronaldo rekordbeállítással és egy pozitív gesztussal távozott Budapestről - 11-esből betalált, karrierje során már 39 gólnál jár a vb-selejtezőkön, és ezzel beérte a listavezető, guatemalai válogatott középcsatárt, Carlos Ruizt.
