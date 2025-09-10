Szoboszlai Dominik nem ezt várta Ronaldótól, csúnyán felsült a csapatkapitány

Duplán sikertelen estét zárt Szoboszlai Dominik a portugálok elleni világbajnoki selejtezőn. A gárda 3-2-re kikapott idehaza, ráadásul a győztes portugál gól előtt éppen a Liverpool játékosa adta el a labdát. Szoboszlai találkozása Cristiano Ronaldóval sem úgy sikerült, ahogy azt a magyar játékos eltervezte.

Szoboszlai Dominik nem volt boldog a meccs után Fotó: Tumbász Hédi

A lefújás után az öltözők előtt Szoboszlai mezt akart cserélni példaképével. Oda is adta fehér felsőjét Ronaldónak, aki azonban csak ígérgetett. Azt mondta, Portugáliában ő is átadja felsőjét Szoboszlainak. A két gárda október 14-én csap újra össze egymással, addig kell tehát várni Ronaldo mezére.