Fájó végjáték, a magyar válogatott csodálatos gólokat szerzett Portugália ellen

Parádés góllal szerezte meg a vezetést a magyar válogatott a világsztárokkal, többek között Cristiano Ronaldóval és Bruno Fernandessel felálló Portugália ellen. A 21. percben labdát szereztünk a saját térfelünkön, Szoboszlai Dominik középen megindult vele, balra tolta Nagy Zsolt felé, ő futtából tökéletesen ívelt a kapu elé, Varga Barnabás pedig úgy fejelt a hálóba, hogy a labda a jobb oldali kapufáról perdült a gólvonal mögé (1-0).

Szoboszlai Dominik és Cristiano Ronaldo kézfogása vezette fel a meccset Fotó: TumbaszHedi

A portugálokat felhozta a magyar gól, és szinte folyamatosan a mi térfelünkön járatták a labdát. Tóth Balázs bravúrokat is bemutatott, különösen Cristiano Ronaldo közeli lövését hárította elképesztő reflexszel. Sajnos a 36. percben már nem volt ellenszer, Bernardo Silva hat méterről, jobbról a hosszú felső sarokba lőtt. Az első félidő 1-1-re zárult.

Az 57. percben balszerencsés gólt kaptunk: Nego kezére pattant a labda a 16-oson belül, a játékvezető 11-est ítélt: Ronaldo végezte el, és laposan a jobb alsó sarokba lőtte (1-2). A portugálok az első 65 percben 72%-ban birtokolták a labdát, vagyis komoly fölényben játszottak.

Varga Barnabás (jobbra) két meccsen három gólt szerzett a magyar válogatott vb-selejtezőin Fotó: TumbaszHedi

A 84. percben egyenlítettünk: Nego jobbról, az alapvonal közeléből ívelte be a labdát, ami a 16-oson belül lepattant, Varga Barnabás pedig a bal sarokba fejelte (2-2). Sajnos egy perccel később ismét Portugália vezetett, egy labdaeladás után Cancelo 16 méterről a bal alsóba lőtt.

A magyar válogatott 1 ponttal áll

Portugália 3-2-re nyert, a magyar válogatott két mérkőzést követően egy ponttal áll a vb-selejtezőkön.