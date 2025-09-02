Vasárnap még Szoboszlai Dominik volt a nap hőse, a Liverpool a magyar focista csodagóljával nyerte meg 1-0-ra az Arsenal elleni rangadót. Vele volt tele a klub összes közösségi oldala, róla szólt minden a Vörösöknél. Hétfő éjszaka mindez megváltozott, megérkezett a csapathoz az a játékos, akit már hónapok óta vártak Liverpoolba. A svéd Alexander Isak angol átigazolási rekordért szerződött a csapathoz.

Isak márciusban még Szoboszlaiék ellen talált be a Ligakupa döntőjében Fotó: Stu Forster

A Newcastle játékosa nem csinált titkot abból, hogy az angol bajnoknál akarja folytatni a pályafutását. Korábbi klubjánál odáig fajult a helyzet, hogy az edzésektől is eltiltották a lázadó világsztárt, aki így pályára sem lépett a Liverpool ellen 3-2-re elveszített bajnokin. Hétfő estére végre kitisztult a kép, brit rekordot jelentő 125 millió fontért (57,25 milliárd forintért) vették meg a csatárt. Isakot be is mutatták, vele van tele a klub összes közösségi oldala. Hétfő este összesen 14 (!) darab bejegyzés jelent meg Isakkal kapcsolatban a Pool Instagram-oldalán.

Ennyit költött Szoboszlai csapata

A Liverpool alaposan bevásárolt a nyáron. A magyarok - Kerkez Milos és Pécsi Ármin - mellett érkezett Giorgi Mamardasvili, Jeremie Frimpong, Giovanni Leoni, Florian Wirtz, Hugo Ekitike és Alexander Isak. A gárda összesen 446 millió fontot, átszámítva 203 milliárd forintot költött új igazolásokra.