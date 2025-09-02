Szoboszlai feladta a leckét, képtelenség dönteni, melyik a legszebb - Videó

Szoboszlai Dominik vasárnap bámulatos, majdnem 30 méteres szabadrúgásgóllal tette fel a koronát a jobbhátvédként nyújtott remek teljesítményére a Liverpoolban. Az Arsenal ellen ezzel 1-0-ra megnyert Premier League-rangadó után egyik holland csapattársa, Ryan Gravenberch azt mondta, életében nem látott még ilyen szép szabadrúgásgólt.

Gravenberch (a háttérben) még sosem látott ilyen gyönyörű szabadrúgásgólt, pedig Szoboszlai szerint lőtt már szebbet is

Fotó: Gaspafotos/MB Media

Ezek szerint nem látta még Szoboszlai minden mesterművét. A 24 éves magyar középpályás ugyanis az öt évvel ezelőtt, a török válogatottnak lőtt bombáját tartja a legszebb szabadrúgásgóljának:

"Lőttem már szebbet. Nézzétek meg a törökök elleni gólomat!" – nyilatkozta most.

Szoboszlai Dominik a klubcsapataiban eddig 9 közvetlen szabadrúgásgólt lőtt (ezek közül a mostani volt a harmadik győztes találat), míg az 55 válogatottsága során szerzett 16 góljából 3-at lőtt így. Rögtön az első és a második válogatottbeli gólja szabadrúgásból született 2019-ben Szlovákia (1-2), majd 2020-ban Törökország (1-0) ellen, de a tavalyelőtti, Bulgária elleni (3-0) is szépségdíjas volt.

Csodáld meg Szoboszlai eddigi legszebb szabadrúgásgóljait!

A Bors csokorba gyűjtötte Szoboszlai Dominik eddigi legszebb szabadrúgásgóljait a klubcsapataiban illetve a magyar válogatottban. Gyönyörködhetsz bennük és kiválaszthatod, egyetértesz-e vele abban, hogy a törökországi volt a legszebb.

1. 2020.05.29., Salzburg-Lustenau 5-0 (osztrák kupadöntő):

2. 2020.06.10., Sturm Graz-Salzburg 1-5 (osztrák Bundesliga):

3. 2020.09.03., Törökország-Magyarország 0-1 (Nemzetek Ligája, B divízió):

4. 2021.08.20., Leipzig-Stuttgart 4-0 (német Bundesliga):

5. 2023.03.27., Magyarország-Bulgária 3-0 (Európa-bajnoki selejtező):

6. 2025.08.31., Liverpool-Arsenal 1-0 (Premier League)