Szoboszlai feladta a leckét, képtelenség dönteni, melyik a legszebb - Videó

Szoboszlai Dominik vasárnap bámulatos, majdnem 30 méteres szabadrúgásgóllal tette fel a koronát a jobbhátvédként nyújtott remek teljesítményére a Liverpoolban. Az Arsenal ellen ezzel 1-0-ra megnyert Premier League-rangadó után egyik holland csapattársa, Ryan Gravenberch azt mondta, életében nem látott még ilyen szép szabadrúgásgólt.
Ezek szerint nem látta még Szoboszlai minden mesterművét. A 24 éves magyar középpályás ugyanis az öt évvel ezelőtt, a török válogatottnak lőtt bombáját tartja a legszebb szabadrúgásgóljának:
"Lőttem már szebbet. Nézzétek meg a törökök elleni gólomat!" – nyilatkozta most.
Szoboszlai Dominik a klubcsapataiban eddig 9 közvetlen szabadrúgásgólt lőtt (ezek közül a mostani volt a harmadik győztes találat), míg az 55 válogatottsága során szerzett 16 góljából 3-at lőtt így. Rögtön az első és a második válogatottbeli gólja szabadrúgásból született 2019-ben Szlovákia (1-2), majd 2020-ban Törökország (1-0) ellen, de a tavalyelőtti, Bulgária elleni (3-0) is szépségdíjas volt.
A Bors csokorba gyűjtötte Szoboszlai Dominik eddigi legszebb szabadrúgásgóljait a klubcsapataiban illetve a magyar válogatottban. Gyönyörködhetsz bennük és kiválaszthatod, egyetértesz-e vele abban, hogy a törökországi volt a legszebb.
