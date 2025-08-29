Nem akármit szúrtak ki Szoboszlai feleségének, Buzsik Borkának a fotóján

Csütörtök esti vacsorájáról osztott meg fotót a közösségi oldalán Szoboszlai Dominik felesége. Mint ismert, Buzsik Borka hetekkel ezelőtt adott életet első közös gyermeküknek, miután a Liverpool focistájával kimondták egymásnak a boldogító igent. Sőt, az újdonsült édesanya azóta már a szülés utáni alakját is megmutatta.

Borka ezúttal a vacsorájáról posztolt a közösségi oldalán még csütörtök este, amelyet a fotó tanúsága szerint nem más, mint egy ázsiai séf készített el számára. A menü szusi volt, az élesebb szeműen viszont valami egészen különlegesen is kiszúrtak a képen. A pulton ugyanis feltűnt egy üveg kaviár.

A menü szusi volt, a pulton pedig feltűnt egy üveg kaviár is Fotó: Instagram

A kaviárt, azaz a tisztított és sózott halikrát a magas ára miatt sokan a gazdagok ételének tartják, de egyesek úgy vélik, manapság már nem számít luxuscikknek. Annak köszönhetően, hogy a már szupermarketekben is kapható, egyre több háztartásban megtalálható.