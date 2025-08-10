Szoboszlai Dominik kislánya Liverpool-mezben várta a nagy meccset

Vasárnap a londoni Wembley Stadionban rendezik a labdarúgó angol Szuperkupát, amelyben a bajnok Liverpool és az FA Kupa-győztes Crystal Palace találkozik egymással. A Community Shield meccsén Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos kezdőként lépett pályára a Liverpoolban.

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka augusztus 3-án jelentették be a baba születését Fotó: Markovics Gábor

Szoboszlai felesége, Buzsik Borka a kezdés után új fotót osztott meg a 24 órán át látható Instagram történetében. Kislányuk Liverpool-szerelésben várta a mérkőzést. "Supporting daddy" - írta a fotó mellé Borka, vagyis "szurkolunk apunak".

A család augusztus 3-án jelentette be a kislány születését, két nappal később pedig Buzsik Borka arról osztott meg fotót, hogyan várták odahaza a babát.