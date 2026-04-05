Szódabikarbóna felfázásra? Ezt az otthoni praktikát csak kevesen ismerik

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 05. 12:15
Jól tudjuk, mennyire kellemetlen, sőt sok esetben fájdalmas a legtöbb esetben nőket érintő urológiai betegség. Szerencsére jó pár megoldás létezik a tünetek enyhítésére; a szódabikarbóna felfázásra való használata például kifejezetten hasznos lehet.
László Juli
  • Tévhit, hogy a hideg vagy hűvös idő okozná a felfázást. 
  • Remekül enyhítheti a tüneteket az egyik legismertebb háztartási szer.
  • Egyszerű formában érdemes fogyasztani a szódabikarbónát.

Csípő, égető érzés, állandó vizelés inger – ismerjük a felfázással járó nem kívánatos panaszokat, melyek a tévhitekkel ellentétben nem a hűvös idő hatására alakulnak ki. Valójában nem a hideg, hanem húgyúti fertőzés okozza a betegséget, ezért bármelyik évszakban és bárkit érinthet. Manapság számtalan gyógymódot ismerünk a fájdalmas tünetek enyhítésére, melyek közül többet a természetnek köszönhetünk. Ezúttal a háztartásból hívunk segítségül egy univerzális szert: a szódabikarbóna felfázásra is kitűnő választás.

Fél kanál szódabikarbóna felfázásra vízzel elkeverve
A szódabikarbóna felfázásra is hatásos lehet, hiszen enyhítheti a kellemetlen tüneteket. 
Fotó: New Africa / Shutterstock 

Szódabikarbóna felfázásra? De még mennyire!

A szódabikarbóna csodaszer a háztartásban, de akkor is bevethetjük, ha az egészségünkről van szó. Felfázáskor például segíthet enyhíteni a vizeléskor tapasztalt kellemetlen érzeteket, köszönhetően a kémiai tulajdonságainak. A vízben oldott szódabikarbóna ugyanis lúgos kémhatású, így képes csökkenteni a vizelet savasságát, ami ily módon kevésbé irritálja a gyulladt húgyutakat. Ezáltal a csípő és égető érzést is csökkentheti.

Fontos tudni!

A szódabikarbónás víz önmagában nem gyógyítja a fertőzés okozta felfázást, csupán csillapíthatja a tüneteket. Ha a probléma tartósan fennáll, végeztessünk szakorvosi vizsgálatot, amely nyomán megfelelő kezelést kaphatunk.

Hogyan használjuk a szódabikarbónát felfázásra?

Fél teáskanálnyi szódabikarbónát keverjünk el egy pohár vízben, az egyveleget pedig naponta 1-2 alkalommal fogyasszuk, ameddig szükségesnek érezzük. Fontos, hogy emellett sokat igyunk, hiszen úgy könnyebben kiürülnek a baktériumok a húgyhólyagból, és előremozdítjuk a felfázásból való kigyógyulást. A sok folyadék azért is elengedhetetlen, mert hígabb lesz tőle a vizelet, így az kevésbé irritálja a húgyvezetéket.

Érdemes tisztában lenni azzal, hogy a szódabikarbóna alkalmazása nem teljesen veszélytelen. A házi szer magas nátriumtartalma megterhelheti a szervezetet, túlzott fogyasztása pedig felboríthatja a sav-bázis egyensúlyt. Magas vérnyomás és vesebetegség esetén nem ajánlott a szódabikarbóna fogyasztása.

Tudtad, hogy a szódabikarbóna óriási segítség lehet, ha reflux kínoz? Ezenkívül több egészségügyi és szépségápolási praktikában is bevethetjük a házi csodaszert, amelyet a karcsú alak elérése érdekében is fogyaszthatunk. Érdemes azonban óvatosan bánni vele, ha a bőrünkről és a hajunkról van szó.

Szeretnéd tudni, mikor érdemes orvoshoz fordulni a felfázással? Akkor nézd meg ezt a videót:

(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi diagnózist és kezelési javaslatot. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel!)

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

