Szódabikarbóna felfázásra? Ezt az otthoni praktikát csak kevesen ismerik

Csípő, égető érzés, állandó vizelés inger – ismerjük a felfázással járó nem kívánatos panaszokat, melyek a tévhitekkel ellentétben nem a hűvös idő hatására alakulnak ki. Valójában nem a hideg, hanem húgyúti fertőzés okozza a betegséget, ezért bármelyik évszakban és bárkit érinthet. Manapság számtalan gyógymódot ismerünk a fájdalmas tünetek enyhítésére, melyek közül többet a természetnek köszönhetünk. Ezúttal a háztartásból hívunk segítségül egy univerzális szert: a szódabikarbóna felfázásra is kitűnő választás.
A szódabikarbóna csodaszer a háztartásban, de akkor is bevethetjük, ha az egészségünkről van szó. Felfázáskor például segíthet enyhíteni a vizeléskor tapasztalt kellemetlen érzeteket, köszönhetően a kémiai tulajdonságainak. A vízben oldott szódabikarbóna ugyanis lúgos kémhatású, így képes csökkenteni a vizelet savasságát, ami ily módon kevésbé irritálja a gyulladt húgyutakat. Ezáltal a csípő és égető érzést is csökkentheti.
Fontos tudni!
A szódabikarbónás víz önmagában nem gyógyítja a fertőzés okozta felfázást, csupán csillapíthatja a tüneteket. Ha a probléma tartósan fennáll, végeztessünk szakorvosi vizsgálatot, amely nyomán megfelelő kezelést kaphatunk.
Fél teáskanálnyi szódabikarbónát keverjünk el egy pohár vízben, az egyveleget pedig naponta 1-2 alkalommal fogyasszuk, ameddig szükségesnek érezzük. Fontos, hogy emellett sokat igyunk, hiszen úgy könnyebben kiürülnek a baktériumok a húgyhólyagból, és előremozdítjuk a felfázásból való kigyógyulást. A sok folyadék azért is elengedhetetlen, mert hígabb lesz tőle a vizelet, így az kevésbé irritálja a húgyvezetéket.
Érdemes tisztában lenni azzal, hogy a szódabikarbóna alkalmazása nem teljesen veszélytelen. A házi szer magas nátriumtartalma megterhelheti a szervezetet, túlzott fogyasztása pedig felboríthatja a sav-bázis egyensúlyt. Magas vérnyomás és vesebetegség esetén nem ajánlott a szódabikarbóna fogyasztása.
Tudtad, hogy a szódabikarbóna óriási segítség lehet, ha reflux kínoz? Ezenkívül több egészségügyi és szépségápolási praktikában is bevethetjük a házi csodaszert, amelyet a karcsú alak elérése érdekében is fogyaszthatunk. Érdemes azonban óvatosan bánni vele, ha a bőrünkről és a hajunkról van szó.
Szeretnéd tudni, mikor érdemes orvoshoz fordulni a felfázással? Akkor nézd meg ezt a videót:
(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi diagnózist és kezelési javaslatot. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel!)
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
