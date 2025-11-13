Nem csak a nőket érinti – a felfázás a férfiakat is ledöntheti a lábáról

A felfázás nemcsak kellemetlen, hanem komoly szövődményekhez is vezethet. Jó hír viszont, hogy ha odafigyelsz, és megfogadod a tanácsainkat, akár meg is előzheted a betegséget.

Testi jelek, amelyeket nem szabad félvállról venni

A férfi felfázás – orvosi nevén alsó húgyúti fertőzés vagy hólyaghurut – első tünetei gyakran meglepően enyhék: kicsit gyakrabban kell vizelni, kellemetlen szúró érzés jelentkezik, a vizelés csíp, néha ég is. Az ember hajlamos legyinteni, hogy majd elmúlik, pedig ezek a jelek éppen arra figyelmeztetnek, hogy a hólyagodban valami nincs rendben. A húgyúti fertőzések a férfiaknál ritkábbak, mint a nőknél, de ha kialakul, sokkal kellemetlenebb tünetekkel jár. Az ok egyszerű: a férfi húgycső hosszabb, így a baktériumok nehezebben jutnak fel – de ha sikerül nekik, jóval mélyebbre hatolhatnak, akár a prosztatáig is. Ezért sem szabad a tüneteket félvállról venni, hiszen a kezeletlen felfázásból könnyen lehet prosztatagyulladás vagy herefájdalommal járó mellékhere-gyulladás is.

Mi történik, ha nem kezeljük időben?

A legtöbb férfi nem szalad urológushoz az első csípő érzésnél, és ezt sokszor meg is bánják. A húgyúti gyulladás általában nem múlik el magától, sőt gyorsan rosszabbodhat. A fájdalom erősödik, a vizelés egyre gyakoribbá és fájdalmasabbá válik, és a vizelet zavaros vagy véres lehet. Ráadásul ha a fertőzés eléri a prosztatát vagy a veséket, az már nemcsak kényelmetlen, hanem veszélyes is lehet. Sokan az interneten keresnek megoldást, de a házi praktikák – még ha átmenetileg enyhítenek is – nem helyettesítik az orvosi kezelést. Az orvos által felírt antibiotikum általában gyorsan és hatékonyan végez a kórokozókkal, de fontos, hogy a teljes kúrát végigvigyük, akkor is, ha közben már jobban érezzük magunkat.

Így előzheted meg a felfázást

A megelőzés gyakran egyszerűbb, mint gondolnád, elég egy kis odafigyelés. Hűvösebb időben viselj melegebb alsóruházatot és ne ülj órákig a hideg padon. Nem árt az sem, ha odafigyelsz a folyadékbevitelre. Minél több tiszta vizet iszol, annál jobban átmosod a húgyutakat – ez segít eltávolítani a baktériumokat, még mielőtt problémát okoznának. Fontos az is, hogy ne tartsd vissza túl sokáig a vizeletet, és figyelj oda az intim higiéniára – főleg aktív szexuális élet esetén. Bár nehéz elkerülni a stresszes időszakokat, az immunrendszer erősítése – akár pihenéssel, egészséges étrenddel vagy több alvással – szintén nagy szerepet játszik abban, hogy ne kapj el minden szembejövő fertőzést.