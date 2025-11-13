Nyugdíj-kiegészítésSztárban Sztár All StarsTisza-AdóMegasztárByeAlex
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Szilvia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nem csak a nőket érinti – a felfázás a férfiakat is ledöntheti a lábáról

húgyúti fertőzés
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 13. 12:15
egészségbetegségfelfázásférfi
Azt hitted, a felfázás kizárólag a nők problémája? A férfi felfázás éppen olyan kellemetlen, sőt! Férfiként is megtapasztalhatod, milyen, amikor egy hideg padon való üldögélés komoly húgyúti panaszokat okoz.
Porosz Viktória
A szerző cikkei

A felfázás nemcsak kellemetlen, hanem komoly szövődményekhez is vezethet. Jó hír viszont, hogy ha odafigyelsz, és megfogadod a tanácsainkat, akár meg is előzheted a betegséget.

Felfázás miatt az ágyékához kapó férfi
A férfi felfázás igen kellemetlen tünetekkel jár / Fotó: staras

Testi jelek, amelyeket nem szabad félvállról venni

A férfi felfázás – orvosi nevén alsó húgyúti fertőzés vagy hólyaghurut – első tünetei gyakran meglepően enyhék: kicsit gyakrabban kell vizelni, kellemetlen szúró érzés jelentkezik, a vizelés csíp, néha ég is. Az ember hajlamos legyinteni, hogy majd elmúlik, pedig ezek a jelek éppen arra figyelmeztetnek, hogy a hólyagodban valami nincs rendben. A húgyúti fertőzések a férfiaknál ritkábbak, mint a nőknél, de ha kialakul, sokkal kellemetlenebb tünetekkel jár. Az ok egyszerű: a férfi húgycső hosszabb, így a baktériumok nehezebben jutnak fel – de ha sikerül nekik, jóval mélyebbre hatolhatnak, akár a prosztatáig is. Ezért sem szabad a tüneteket félvállról venni, hiszen a kezeletlen felfázásból könnyen lehet prosztatagyulladás vagy herefájdalommal járó mellékhere-gyulladás is.

Mi történik, ha nem kezeljük időben?

A legtöbb férfi nem szalad urológushoz az első csípő érzésnél, és ezt sokszor meg is bánják. A húgyúti gyulladás általában nem múlik el magától, sőt gyorsan rosszabbodhat. A fájdalom erősödik, a vizelés egyre gyakoribbá és fájdalmasabbá válik, és a vizelet zavaros vagy véres lehet. Ráadásul ha a fertőzés eléri a prosztatát vagy a veséket, az már nemcsak kényelmetlen, hanem veszélyes is lehet. Sokan az interneten keresnek megoldást, de a házi praktikák – még ha átmenetileg enyhítenek is – nem helyettesítik az orvosi kezelést. Az orvos által felírt antibiotikum általában gyorsan és hatékonyan végez a kórokozókkal, de fontos, hogy a teljes kúrát végigvigyük, akkor is, ha közben már jobban érezzük magunkat.

Így előzheted meg a felfázást

A megelőzés gyakran egyszerűbb, mint gondolnád, elég egy kis odafigyelés. Hűvösebb időben viselj melegebb alsóruházatot és ne ülj órákig a hideg padon. Nem árt az sem, ha odafigyelsz a folyadékbevitelre. Minél több tiszta vizet iszol, annál jobban átmosod a húgyutakat – ez segít eltávolítani a baktériumokat, még mielőtt problémát okoznának. Fontos az is, hogy ne tartsd vissza túl sokáig a vizeletet, és figyelj oda az intim higiéniára – főleg aktív szexuális élet esetén. Bár nehéz elkerülni a stresszes időszakokat, az immunrendszer erősítése – akár pihenéssel, egészséges étrenddel vagy több alvással – szintén nagy szerepet játszik abban, hogy ne kapj el minden szembejövő fertőzést.

Mikor fordulj orvoshoz?

Nem kell rögtön a legrosszabbra gondolni, de ha a tünetek három-négy nap után sem enyhülnek, vagy ha láz, hidegrázás, erős alhasi fájdalom is jelentkezik, ne halogasd a háziorvosod felkeresését.

Ezek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu