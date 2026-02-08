Gyomorégés, székrekedés, hasmenés gyötör? Ezek a magvak csodát tesznek az emésztéseddel

Biztos veled is előfordult már, hogy elmentél vendégségbe, ahol jól behabzsoltál, utána pedig nagyon rosszul érezted magad. Azonnal felpuffadtál, esetleg órákkal később jelentkeztek a kellemetlen tünetek? Most olyan magvakat mutatunk neked, amelyek hatékony segítséget nyújthatnak gyomorégés, székrekedés, puffadás vagy akár hasmenés esetén is.

Ha hasmenés, székrekedés vagy puffadás gyötör, ezek a magvak segíthetnek.

Fotó: GettyImages

Ezek a magvak természetes megoldást kínálnak a gyomorpanaszok enyhítésére.

Nemcsak finomak és táplálóak, de még a közérzeted is javítják.

A köménymag, az édesköménymag, a chia mag, a lenmag és a kendermag is hasznos, ha kellemetlen tünetekkel küzdesz.

Ezek a magvak segítenek az emésztésben: győzd le a gyomorégést, a székrekedést és a hasmenést

Te sem vagy a gyógyszerek híve, ezért természetes megoldást keresel a gyomorproblémákra? Akkor van számodra egy jó hírünk: nem kell gyomorégés elleni tablettákat és hashajtókat bevenned ahhoz, hogy újra jobban érezd magad. Helyettük inkább vesd be a következő egészséges magvakat, amelyek amellett, hogy táplálóak, segítenek a kellemetlen tünetek enyhítésében.

Köménymag

A köménymag kiválóan támogatja a bélrendszer egészségét, mivel sok rostot, illetve olyan vegyületeket tartalmaz, amelyek pozitívan befolyásolják a puffadást, a gyomorgörcsöket és az emésztési zavarokat. Sőt, egyes kutatások szerint a köménymag még az irritábilis bél szindrómában szenvedőknek is segíthet.

Édesköménymag

Az édesköménymag nagyon népszerű a természetes, emésztést elősegítő ételek terén, mivel a magban található illóolajok segítenek ellazítani a bélrendszer izmait. Ezáltal csökken a puffadás, és beindul az egészséges bélmozgás.

A népszerű chia mag sok egészségtudatos ember reggelijében is megtalálható.

Fotó: GettyImages

Chia mag

A chia mag igazán tápanyagdús, amely vízben áztatva gélszerűvé válik, így segítve az emésztést és a méregtelenítést. Emellett magas a rost-, fehérje- és antioxidáns-tartalma, így tökéletes kiegészítője a kiegyensúlyozott étrendnek.

Lenmag

A lenmag gazdag oldható és oldhatatlan rostokban, ezért nagyszerű választás azok számára, akik székrekedéssel vagy rendszertelen székletürítéssel küzdenek. Fogyasztása tehát szintén hozzájárul az egészséges emésztéshez.