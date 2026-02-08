Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Aranka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Fiatal nő, akinek fáj a hasa és hasmenéssel küzd.

Gyomorégés, székrekedés, hasmenés gyötör? Ezek a magvak csodát tesznek az emésztéseddel

egészség
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 08. 17:15
székrekedéspuffadásemésztéshasmenés
Nem találod a megfelelő megoldást? Amennyiben téged is gyomorégés, székrekedés vagy hasmenés gyötör, mutatunk most 5 ízletes magvat, amelyek pillanatok alatt kitisztítanak és segítenek rendbe tenni az emésztésedet.
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Biztos veled is előfordult már, hogy elmentél vendégségbe, ahol jól behabzsoltál, utána pedig nagyon rosszul érezted magad. Azonnal felpuffadtál, esetleg órákkal később jelentkeztek a kellemetlen tünetek? Most olyan magvakat mutatunk neked, amelyek hatékony segítséget nyújthatnak gyomorégés, székrekedés, puffadás vagy akár hasmenés esetén is.

Egészséges magvakat a kezébe öntő nő, aki hasmenéssel küzd.
Ha hasmenés, székrekedés vagy puffadás gyötör, ezek a magvak segíthetnek.
Fotó: GettyImages
  • Ezek a magvak természetes megoldást kínálnak a gyomorpanaszok enyhítésére.
  • Nemcsak finomak és táplálóak, de még a közérzeted is javítják.
  • A köménymag, az édesköménymag, a chia mag, a lenmag és a kendermag is hasznos, ha kellemetlen tünetekkel küzdesz.

Ezek a magvak segítenek az emésztésben: győzd le a gyomorégést, a székrekedést és a hasmenést

Te sem vagy a gyógyszerek híve, ezért természetes megoldást keresel a gyomorproblémákra? Akkor van számodra egy jó hírünk: nem kell gyomorégés elleni tablettákat és hashajtókat bevenned ahhoz, hogy újra jobban érezd magad. Helyettük inkább vesd be a következő egészséges magvakat, amelyek amellett, hogy táplálóak, segítenek a kellemetlen tünetek enyhítésében.

Köménymag

A köménymag kiválóan támogatja a bélrendszer egészségét, mivel sok rostot, illetve olyan vegyületeket tartalmaz, amelyek pozitívan befolyásolják a puffadást, a gyomorgörcsöket és az emésztési zavarokat. Sőt, egyes kutatások szerint a köménymag még az irritábilis bél szindrómában szenvedőknek is segíthet.

Édesköménymag

Az édesköménymag nagyon népszerű a természetes, emésztést elősegítő ételek terén, mivel a magban található illóolajok segítenek ellazítani a bélrendszer izmait. Ezáltal csökken a puffadás, és beindul az egészséges bélmozgás.

A reggelijébe chia magot szóró férfi, aki nem szeretne hasmenéssel, székrekedéssel és puffadással küzdeni.
A népszerű chia mag sok egészségtudatos ember reggelijében is megtalálható.
Fotó: GettyImages

Chia mag

A chia mag igazán tápanyagdús, amely vízben áztatva gélszerűvé válik, így segítve az emésztést és a méregtelenítést. Emellett magas a rost-, fehérje- és antioxidáns-tartalma, így tökéletes kiegészítője a kiegyensúlyozott étrendnek.

Lenmag

A lenmag gazdag oldható és oldhatatlan rostokban, ezért nagyszerű választás azok számára, akik székrekedéssel vagy rendszertelen székletürítéssel küzdenek. Fogyasztása tehát szintén hozzájárul az egészséges emésztéshez.

Kendermag

A kender egy rendkívül hasznos növény, amelyet kulináris és gyógyászati célokra is használnak. A kendermag jó rostforrás, amely növeli a jóllakottság érzését, illetve jó hatással van a bélrendszerre.

A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.

Az alábbi videóban a 10 legegészségesebb magot ismerheted meg:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu