Ha ezt érzed evés után, a bélrendszered vészjeleket küld

Éppen csak megetted az ebéded, de a szervezeted már jelez, hogy valami nincs rendjén? A nadrágod szorasabbnak érzed, a fejed tompa, a lendületed pedig jelentősen visszaesett? Meglehet, hogy csak túl gyorsan ettél túl sokat, de az is előfordulhat, hogy a tested próbál üzenni. Az evés utáni apró, visszatérő jelzések, mint a puffadás, fáradtság, és furcsa belső nyugtalanság, nem véletlenek, azok mind arról árulkodnak, hogy milyen a bélrendszer egészsége.
A legtöbben csak legyintenek, ha evés utáni hasi puffadással küzdenek. Sokan ilyenkor arra gyanakodnak, hogy csak túl sokat ettek. Ha azonban a panasz rendszeresen jelentkezik, és mellette fáradtságot, gyomorégést, esetleg megmagyarázhatatlan hangulatingadozást is tapasztal valaki, akkor az egyértelműen annak a jele, hogy a test üzenni próbál.
A szervezetünkben élő baktériumok közössége, a mikrobiom nemcsak az emésztést irányítja. Ez a láthatatlan „gépezet” hatással van az immunrendszerünkre, a hormonjainkra, sőt arra is, mennyire „fog az agyunk” délután háromkor, vagy épp tiszta-e az arcbőrünk. Ha kibillen az egyensúly, azt az étkezések utáni komfortérzetünkön fogjuk megérezni először.
Ezek mögött a panaszok mögött sokszor a stressz áll, vagy az a fajta rendszertelen evés, amikor csak bedobunk valamit útközben. Ilyenkor a bélflóra egyszerűen nem kapja meg azt a törődést, amire szüksége lenne a zavartalan működéshez.
A bélrendszer állapota az egész szervezet működésére hat, ezért kulcsfontosságú, hogy a bélmikrobiom egyensúlyban maradjon
– mutatott rá Tim Spector brit epidemiológus és mikrobiom-kutató.
A legtöbben csak akkor kapnak észbe, amikor már napi szinten kínozzák őket a tünetek, pedig a szervezetünk nem egyik pillanatról a másikra adja meg magát: a test már jóval korábban küldi a figyelmeztetéseket, mi viszont hajlamosak vagyunk elsiklani ezek felett a jelzések felett.
A jó hír az, hogy a bélrendszer regenerálása nem igényel méregdrága csodaszereket, inkább apró, de kitartó szokásokon múlik. Kezdd azzal, hogy nem nyeled le egészben az ételt a monitor előtt görnyedve, hanem tisztességesen megrágsz minden falatot. A nyálban lévő enzimek ugyanis az emésztés első lépcsőfokát jelentik.
A rostok – mint a friss zöldségek, hüvelyesek és teljes kiőrlésű gabonák – a „jó” baktériumok kedvenc csemegéi. A fermentált ételek, például a savanyú káposzta vagy a kefir, szintén rengeteget segítenek, akárcsak az egyéb pre- és probiotikumot tartalmazó ételek, mint például a banán. Ezenkívül a táplálék-kiegészítőként kapható a pre- és probiotikus készítmények is beépíthetők napi rutinba, egy egy hónapos kezelés például már érezhető változást hoz. Sok esetben pedig egy rövid, tízperces séta ebéd után is érhet annyit, mint bármilyen emésztést segítő tabletta.
Ha az emésztési panaszok mindennapossá válnak, vagy ha éles fájdalom, indokolatlan fogyás társul hozzájuk, ne várj a csodára, irány a szakorvos! A bélrendszer egészsége ugyanis hosszú távon meghatározza a szervezeted teherbírását.
(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.)
Nézd meg az alábbi videót, hogy jobban megértsd, hogyan hatnak az ételek a bélrendszeredre:
