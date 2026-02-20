Ha ezt érzed evés után, a bélrendszered vészjeleket küld

A bélrendszer evés után azonnal jelez: a puffadás, fáradtságérzet vagy gyomorégés nem véletlenül alakul ki.

Az emésztési panaszok mögött gyakran a mikrobiom egyensúlyának felborulása és rossz étkezési szokások állnak.

A bélrendszer regenerálása apró változtatásokkal is elindulhat, aminek következtében a közérzet is javul.

Éppen csak megetted az ebéded, de a szervezeted már jelez, hogy valami nincs rendjén? A nadrágod szorasabbnak érzed, a fejed tompa, a lendületed pedig jelentősen visszaesett? Meglehet, hogy csak túl gyorsan ettél túl sokat, de az is előfordulhat, hogy a tested próbál üzenni. Az evés utáni apró, visszatérő jelzések, mint a puffadás, fáradtság, és furcsa belső nyugtalanság, nem véletlenek, azok mind arról árulkodnak, hogy milyen a bélrendszer egészsége.

A bélrendszer egészsége nemcsak az emésztésre, hanem a közérzetre és az energiaszintre is hatással van

Fotó: 123rf.com

Amikor veszélyben a bélrendszer egészsége

A legtöbben csak legyintenek, ha evés utáni hasi puffadással küzdenek. Sokan ilyenkor arra gyanakodnak, hogy csak túl sokat ettek. Ha azonban a panasz rendszeresen jelentkezik, és mellette fáradtságot, gyomorégést, esetleg megmagyarázhatatlan hangulatingadozást is tapasztal valaki, akkor az egyértelműen annak a jele, hogy a test üzenni próbál.

A szervezetünkben élő baktériumok közössége, a mikrobiom nemcsak az emésztést irányítja. Ez a láthatatlan „gépezet” hatással van az immunrendszerünkre, a hormonjainkra, sőt arra is, mennyire „fog az agyunk” délután háromkor, vagy épp tiszta-e az arcbőrünk. Ha kibillen az egyensúly, azt az étkezések utáni komfortérzetünkön fogjuk megérezni először.

Puffadás, kajakóma, gyomorégés – mit jeleznek az emésztési panaszok?

Ezek mögött a panaszok mögött sokszor a stressz áll, vagy az a fajta rendszertelen evés, amikor csak bedobunk valamit útközben. Ilyenkor a bélflóra egyszerűen nem kapja meg azt a törődést, amire szüksége lenne a zavartalan működéshez.

A bélrendszer állapota az egész szervezet működésére hat, ezért kulcsfontosságú, hogy a bélmikrobiom egyensúlyban maradjon

– mutatott rá Tim Spector brit epidemiológus és mikrobiom-kutató.