Kemény üzenetet küldött Stohl Andrásnak A Nagy Ő kiesője: "Az a stílus számomra elképzelhetetlen"

Sokakat váratlanul ért, hogy kiesett A Nagy Ő egyik legszókimondóbb, legerősebb igazságérzetű szereplője, a 48 éves életmód-tanácsadó Szabó Melinda. Őszinte stílusa, határozott véleménye és önazonos jelenléte miatt hamar a nézők egyik kedvencévé vált, ám Stohl András végül nem látta benne azt a potenciált, ami a továbblépéshez kellett volna. Melinda azonban nem bánja a szereplést, sőt, büszkén tekint vissza azokra a pillanatokra, amikor önmagát adhatta. Mindemellett őszinte véleményt alkotott a még bent lévő lányokról.

Szabó Melinda emelt fővel távozott A Nagy Ő-ből (Fotó: TV2)

A Nagy Ő szereplője hű maradt önmagához

„Nagyon büszke vagyok a szereplésemre, mert teljes mértékben ilyen vagyok az életben is. Hoztam a formámat, a szókimondásomat. Iszonyúan erős az igazságérzetem, és ennek itt is hangot adtam” – fogalmazott. Saját külsejével kapcsolatban is önkritikusan nyilatkozott:

A külsőmmel kevésbé vagyok elégedett, mert tényleg tank arankaként jövök-megyek, de azért ennyire nem vagyok pufi...

– mondta nevetve.

Kissé csalódott Stohl András Nagy Ő-ben tapasztalt döntése miatt

A kiesése azért némileg megviselte: „Kissé csalódott vagyok amiatt, hogy András nem látott bennem akkora potenciált, hogy tovább bent tartson. Pedig adtam neki a lelkemből, amikor megnyíltam.” Hozzátette, azontúl, hogy erős személyiség nagyon érzékeny alkat, ugyanakkor már előre megérezte, hogy számára véget ér a műsor: „Valahogy ráéreztem, hogy kiesek.”

Antal Gina viselkedése számára befogadhatatlan

Stohl Andrással kapcsolatban markáns véleményt fogalmazott meg, különösen a többi nővel való dinamikáját figyelve:

Őszintén szólva, azt láttam Andrásban, hogy azok a hölgyek, akik őt megfogják – például Gina –, az a stílus számomra elképzelhetetlen egy hosszú távú kapcsolatban

– árulta el. Antal Gina esetében nemcsak ridegséget hanem megalázó bánásmódot tapasztalt a Nagy Ő-vel szemben: „Az a fajta hangnem és stílus, ahogy Andrást kezelte, nagyon messze áll az én egyéniségemtől. Párkapcsolati tanácsadóként pontosan tudom, hogy ez a stílus hosszú távon nem működik a férfiaknál. Eleinte felkeltheti az érdeklődést, de csak rövid ideig.”