Kemény üzenetet küldött Stohl Andrásnak A Nagy Ő kiesője: "Az a stílus számomra elképzelhetetlen"

Nagy Ő
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 05. 13:00
rózsaceremóniavitaStohl András
Szabó Melinda ezúttal sem rejtette véka alá a véleményét. A Nagy Ő legutóbbi rózsaceremóniája alaposan felkavarta az állóvizet.

Sokakat váratlanul ért, hogy kiesett A Nagy Ő egyik legszókimondóbb, legerősebb igazságérzetű szereplője, a 48 éves életmód-tanácsadó Szabó Melinda. Őszinte stílusa, határozott véleménye és önazonos jelenléte miatt hamar a nézők egyik kedvencévé vált, ám Stohl András végül nem látta benne azt a potenciált, ami a továbblépéshez kellett volna. Melinda azonban nem bánja a szereplést, sőt, büszkén tekint vissza azokra a pillanatokra, amikor önmagát adhatta. Mindemellett őszinte véleményt alkotott a még bent lévő lányokról.

Szabó Melinda jó élményekkel hagyta el A Nagy Ő villáját.
Szabó Melinda emelt fővel távozott A Nagy Ő-ből (Fotó: TV2)

A Nagy Ő szereplője hű maradt önmagához

„Nagyon büszke vagyok a szereplésemre, mert teljes mértékben ilyen vagyok az életben is. Hoztam a formámat, a szókimondásomat. Iszonyúan erős az igazságérzetem, és ennek itt is hangot adtam” – fogalmazott. Saját külsejével kapcsolatban is önkritikusan nyilatkozott: 

A külsőmmel kevésbé vagyok elégedett, mert tényleg tank arankaként jövök-megyek, de azért ennyire nem vagyok pufi...

 – mondta nevetve.

Kissé csalódott Stohl András Nagy Ő-ben tapasztalt döntése miatt

A kiesése azért némileg megviselte: „Kissé csalódott vagyok amiatt, hogy András nem látott bennem akkora potenciált, hogy tovább bent tartson. Pedig adtam neki a lelkemből, amikor megnyíltam.” Hozzátette, azontúl, hogy erős személyiség nagyon érzékeny alkat, ugyanakkor már előre megérezte, hogy számára véget ér a műsor: „Valahogy ráéreztem, hogy kiesek.”

Antal Gina viselkedése számára befogadhatatlan

Stohl Andrással kapcsolatban markáns véleményt fogalmazott meg, különösen a többi nővel való dinamikáját figyelve: 

Őszintén szólva, azt láttam Andrásban, hogy azok a hölgyek, akik őt megfogják – például Gina –, az a stílus számomra elképzelhetetlen egy hosszú távú kapcsolatban

– árulta el. Antal Gina esetében nemcsak ridegséget hanem megalázó bánásmódot tapasztalt a Nagy Ő-vel szemben: „Az a fajta hangnem és stílus, ahogy Andrást kezelte, nagyon messze áll az én egyéniségemtől. Párkapcsolati tanácsadóként pontosan tudom, hogy ez a stílus hosszú távon nem működik a férfiaknál. Eleinte felkeltheti az érdeklődést, de csak rövid ideig.”

Szabó Melinda nem lesz Antal Gina barátnője az biztos.
Antal Gina viselkedése Szabó Melinda számára elfogadhatatlan (Fotó: Máté Krisztián)

Krisztát tartja a legesélyesebbnek a Nagy Ő 2026-ban

Ugyanakkor elismerte, hogy Gina esetében idővel árnyaltabb képet látott: „Nála azért lehullt az álarc, látszott, hogy tud normálisan is viselkedni.” Kiara Lord kapcsán is őszintén fogalmazott: „Teljesen távol áll tőlem a személyisége, ahogy Kiaráé is. Semmi nőieset nem érzek a kisugárzásában. Lehet, hogy bomba alakja van, de hidegnek és ridegnek látom.”

Ezzel szemben egyetlen nőben látja András lehetséges társát:„Krisztát tartom leginkább alkalmasnak Andráshoz. Ő a megtestesült nyugalom. Néha talán túlzásba vitte, hogy mindenkitől kívülálló akart lenni, de összességében őt tartom a legjobb választásnak a Nagy Ő szemszögéből” – zárta a szavait Szabó Melinda. 

 

