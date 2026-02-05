Kemény üzenetet küldött Stohl Andrásnak A Nagy Ő kiesője: "Az a stílus számomra elképzelhetetlen"

Sokakat váratlanul ért, hogy kiesett A Nagy Ő egyik legszókimondóbb, legerősebb igazságérzetű szereplője, a 48 éves életmód-tanácsadó Szabó Melinda. Őszinte stílusa, határozott véleménye és önazonos jelenléte miatt hamar a nézők egyik kedvencévé vált, ám Stohl András végül nem látta benne azt a potenciált, ami a továbblépéshez kellett volna. Melinda azonban nem bánja a szereplést, sőt, büszkén tekint vissza azokra a pillanatokra, amikor önmagát adhatta. Mindemellett őszinte véleményt alkotott a még bent lévő lányokról.
„Nagyon büszke vagyok a szereplésemre, mert teljes mértékben ilyen vagyok az életben is. Hoztam a formámat, a szókimondásomat. Iszonyúan erős az igazságérzetem, és ennek itt is hangot adtam” – fogalmazott. Saját külsejével kapcsolatban is önkritikusan nyilatkozott:
A külsőmmel kevésbé vagyok elégedett, mert tényleg tank arankaként jövök-megyek, de azért ennyire nem vagyok pufi...
– mondta nevetve.
A kiesése azért némileg megviselte: „Kissé csalódott vagyok amiatt, hogy András nem látott bennem akkora potenciált, hogy tovább bent tartson. Pedig adtam neki a lelkemből, amikor megnyíltam.” Hozzátette, azontúl, hogy erős személyiség nagyon érzékeny alkat, ugyanakkor már előre megérezte, hogy számára véget ér a műsor: „Valahogy ráéreztem, hogy kiesek.”
Stohl Andrással kapcsolatban markáns véleményt fogalmazott meg, különösen a többi nővel való dinamikáját figyelve:
Őszintén szólva, azt láttam Andrásban, hogy azok a hölgyek, akik őt megfogják – például Gina –, az a stílus számomra elképzelhetetlen egy hosszú távú kapcsolatban
– árulta el. Antal Gina esetében nemcsak ridegséget hanem megalázó bánásmódot tapasztalt a Nagy Ő-vel szemben: „Az a fajta hangnem és stílus, ahogy Andrást kezelte, nagyon messze áll az én egyéniségemtől. Párkapcsolati tanácsadóként pontosan tudom, hogy ez a stílus hosszú távon nem működik a férfiaknál. Eleinte felkeltheti az érdeklődést, de csak rövid ideig.”
Ugyanakkor elismerte, hogy Gina esetében idővel árnyaltabb képet látott: „Nála azért lehullt az álarc, látszott, hogy tud normálisan is viselkedni.” Kiara Lord kapcsán is őszintén fogalmazott: „Teljesen távol áll tőlem a személyisége, ahogy Kiaráé is. Semmi nőieset nem érzek a kisugárzásában. Lehet, hogy bomba alakja van, de hidegnek és ridegnek látom.”
Ezzel szemben egyetlen nőben látja András lehetséges társát:„Krisztát tartom leginkább alkalmasnak Andráshoz. Ő a megtestesült nyugalom. Néha talán túlzásba vitte, hogy mindenkitől kívülálló akart lenni, de összességében őt tartom a legjobb választásnak a Nagy Ő szemszögéből” – zárta a szavait Szabó Melinda.
