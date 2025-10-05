Ijesztő mértékben terjed a mellrák: így végezz magadon rendszeres önvizsgálatot

Annak ellenére, hogy az orvostudomány mekkora léptékkel fejlődik, és ennek köszönhetően ma már sokkal többen élik túl ezt a betegséget, és úgy általában a rákot, mint néhány évtizeddel ezelőtt, még napjainkban is nagyságrendileg 2 ezer nő veszíti életét mellrák következtében. A rosszindulatú emlődaganatból való felépülés esélyei pedig jók lennének, ha időben felismernénk a tüneteket, amikkel szakorvoshoz is fordulnánk. A korai stádiumú emlődaganat ugyanis gyógyítható, ezért is van akkor jelentősége a rendszeres, évenkénti szűrésnek, illetve az önvizsgálatnak. A mellrák elleni küzdelem hónapja apropóján foglalkozunk a témával.

Még manapság is lebecsülik a nők a mellrák korai felismerésében az önvizsgálat jelentőségét.

Fotó: New Africa / Shutterstock

Emlőönvizsgálattal a mellrák ellen

Prof. Dr. Dank Magdolna, az Országos Onkológiai Intézet főigazgatója egy 2021-ben a Semmelweis Egyetem által készített oktatóanyagban elmondja, hogy a mellrák minden 8. nőt érint, emellett kihangsúlyozza, hogy 20 és 39 éves kor között rutinszerűen kellene végezni önvizsgálatot, de efölött a kor fölött is elengedhetetlen az ismétlődő megfigyelés. Erre a legjobb időpont a ciklus 5-7. napja, menopauza esetén mi magunk jelöljünk ki egy adott napot, amihez minden hónapban tartsuk magunkat.

Az otthoni felmérés lépései

Az önvizsgálatot havonta végezzük el, méghozzá egy olyan időpontban, amikor ráérünk, türelemmel és idővel tudunk fordulni a saját testünk felé. Ezt megtehetjük zuhanyzás vagy fürdés idején, de egy egyszerű felöltözés alkalmával is.

Kezdjük a külső megfigyelésekkel!