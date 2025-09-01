A betegség, melynek gyakran semmi jele sincs

A prosztatarák az egyik leggyakoribb rákfajta az amerikai férfiaknál és a tüdőrákot követve a második leggyakoribb halállal végződő betegség. Minden hatodik férfinál előfordul és 3%-uk bele is hal.
A korai stádiumú prosztataráknak gyakran nincsenek figyelmeztető jelei, mivel a daganat kicsi és nem terjed át más területre. Egy teszt, a vérből kimutatható PSA (prosztata specifikus antigén) szint mérése azonban segíthet felfedezni a betegséget, mielőtt súlyosbodna a helyzet. A prosztatarák a rendellenes sejtek ellenőrizetlen burjánzása a prosztatában, amely egy dió alakú mirigy a hólyag alatt és a végbél előtt. Ez a fékezhetetlen sejtszaporulat akkor válik igazán nagy problémává, amikor a sejtek elkezdenek szétterjedni a szervezetben.
Bár a pontos eredetéről nincsen információ, de genetikailag nagyobb az esélye, hogy veszélyeztetett vagy, ha elsőági rokonaid közül valaki rendelkezik a betegességgel.
A prosztatarák korai stádiumában még nem jelentkeznek tünetek, emiatt is fontos a szűrés elvégzése. Ahogy a rák halad, nyomást gyakorol a húgyhólyagra és a húgycsőre, elzárva a vizelet áramlását. Ekkor jelentkeznek a férfiaknál vizelési nehézségek.
Terjedésével a csontokat is megtámadja, ez zsibbadáshoz vagy akár fájdalomhoz is vezethet a lábakban. Más szervekre átterjedve halálos kimenetelű is lehet.
Általában azt javasoljuk, hogy a férfiak 50 éves korban kezdjék meg a prosztata-specifikus antigén rutinszerű szűrését - írja a Post. Átlagosan 60 éves korban diagnosztizálják ezt a betegséget.
Az 5-alfa-reduktáz-gátlók egy olyan gyógyszerosztályt jelentenek, amelyet a jóindulatúan megnagyobbodott prosztata kezelésére használnak. Kutatók néhány éve felvetették, hogy ez a gyógyszercsoport, akár a megelőzésben is segíthet.
Viszont semmilyen csodaszer nem létezik a megelőzésre, így a javasolt a férfiaknak a rendszeres testmozgás és az egészséges étrend tartása.
A prosztatarák kezelése a rák prosztatán belüli elhelyezkedésétől, agresszivitásától függ. Általában a rák elég agresszív, hogy nyomon kövessék de nem eléggé ahhoz, hogy sugárkezelést alkalmazzanak rá. Magának a ráknak a kiújulása is szintén az agresszivitástól függ.
Jobb módszerekre van szükségünk az áttétes betegség kezelésére — túl sokan halnak meg prosztatarákban a mostani előre lépések ellenére is
- idézi a portál, Dr. Herbert Leport, az Urológiai Tanszék vezetőjét.
