Ezek a legjobb koleszterincsökkentő élelmiszerek

A koleszterin nélkülözhetetlen a szervezetünk számára, a helytelen táplálkozás miatt Magyarországon mégis népbetegségnek számít a magas koleszterinszint, ami hosszú távon komoly károkat – többek között érelmeszesedést, daganatos betegségeket, vagy szívinfarktus okozhat.

Nagyon könnyű az étkezéssel aggasztóan magas szintre emelni a koleszterinszintet. A folyamat azonban, szintén étkezéssel, visszafordítható. A Bors összegyűjtötte azokat az ételeket, amelyek segítenek csökkenteni a koleszterinszintet.

Zöld tea

A zöld tea flavonoidokban gazdag, ennek köszönhetően 15%-kal csökkenti a vérzsírszintet. A zöld tea rendszeres fogyasztásával is gondoskodhatsz a koleszterinszinted csökkentéséről. Egy japán kutatás szerint, azoknak, akik napi 5 csészével is elkortyolnak belőle, 26%-kal csökkent a szívinfarktus és a stroke kockázata azon résztvevőkhöz képest, akik alig ittak zöld teát.

Fotó: @Pixabay

Alma

Napi egy alma nem csak az orvost tartja távol, de a koleszterinszinted csökkentéséről is gondoskodik. Az alma az egyik legjobb pektinforrás, amely az egészséges emésztés biztosítása mellett a koleszterinszint csökkentésében is kulcsszerepet játszik. Emellett polifenol tartalma is gátolja a vérben lévő koleszterin és egyéb lipidek lerakódását az artériák falán.

Fotó: @Pixabay

Avokádó

Magas rost- és monotelítetlen zsírtartalmának köszönhetően az avokádó akár 18%-kal is képes csökkenteni a teljes koleszterin értékét. Három héten át minden nap elfogyasztott fél avokádó óriási tisztítást végez szervezetben. 15%-kal növeli a jó koleszterin szintjét, 8-9%-kal csökkenti a rossz koleszterin szintjét.

Fotó: @Pixabay

Óceáni halak

A pisztrángban, a szardíniában és a lazacban található omega-3 zsírsavak jól ismert harcosok az öregedés és az erek falán lévő koleszterin ellen, hiszen erős antioxidánsok. Amerikai Szív Szövetség ajánlása szerint. A bennük található Omega-3 zsírsavak csökkentik a triglicerid szintjét, rendszeres fogyasztásukkal jelentősen csökkenthető a szívroham kialakulásának az esélye.

Zabpehely

A koleszterin szintet már napi 5-10 g vízben oldódó rost fogyasztása képes jelentősen csökkenteni. Legjobb forrás a zabpehely, amelyből már csupán félcsészényi 2 g vízben oldódó rostot tartalmaz. A kanadai University of Manitoba kutatói által végzett korábbi vizsgálat kimutatta, hogy a zabban található béta-glükán csökkentheti a koleszterinszintet, ugyanis legalább kétheti fogyasztás után hatása van a vér koleszterinszintjére.