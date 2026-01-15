Ízületi problémákkal küzdesz? Ekkor segít a hialuronsavas feltöltés

A hialuronsav az ízületi folyadék egyik legfontosabb összetevője. Feladata, hogy biztosítsa az ízfelszínek akadálytalan csúszását, valamint csillapítsa a terhelés során keletkező mechanikai hatásokat. Egészséges ízületben megfelelő mennyiségben van jelen, azonban kopásos folyamatok során mennyisége és minősége is csökken.
Az ízületi kopás előrehaladtával az ízületi folyadék hígabbá válik, így romlik a kenőképessége. Ez fokozott súrlódáshoz, fájdalomhoz és gyulladáshoz vezethet. A szakértők szerint a hialuronsavas feltöltés célja ennek a természetes egyensúlynak a részleges helyreállítása.
A kezelés nem az ízületi porcot építi újra, hanem a környezetét teszi kedvezőbbé a mozgáshoz. Ezért különösen hatékony lehet enyhe és középsúlyos kopás esetén.
A hialuronsav ízületi alkalmazását leggyakrabban térdízületi kopásnál javasolják, de csípő, boka vagy váll esetén is szóba jöhet. Olyan betegeknél alkalmazzák, akiknél a fájdalom már rendszeres, de a műtéti megoldás még nem indokolt.
A kezelés különösen hasznos lehet azok számára, akiknél a fájdalom terhelésre fokozódik, reggeli merevség jelentkezik, vagy a mozgástartomány beszűkül. A szakértők szerint a hialuronsavas feltöltés segíthet csökkenteni a fájdalomcsillapítók iránti igényt is.
Fontos tudni, hogy akut gyulladásos állapotban vagy fertőzés esetén a beavatkozás nem végezhető el. A kezelést mindig ortopéd szakorvosi vizsgálat előzi meg, amely során meghatározzák az ízület állapotát és a várható eredményt.
A hialuronsavas ínjekció ízületi beadása ambuláns körülmények között történik. A beavatkozás során az orvos steril körülmények között injekció formájában juttatja az anyagot az ízületi résbe. A kezelés általában néhány percet vesz igénybe, és nem igényel hosszabb pihenést.
A hatás nem azonnali: a fájdalomcsökkenés fokozatosan, néhány hét alatt alakul ki. Egyes készítményekből egyetlen injekció elegendő, míg más esetekben kúraszerű, több alkalomból álló kezelés javasolt. A javulás időtartama egyénenként eltérő, de akár 6–12 hónapig is fennmaradhat.
A beavatkozás után átmeneti feszülés, enyhe duzzanat előfordulhat, de ezek általában rövid időn belül megszűnnek. Szakértők szerint a kezelés hatását a mozgásterápia és testsúlyoptimalizálás tovább erősítheti.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.