Ízületi problémákkal küzdesz? Ekkor segít a hialuronsavas feltöltés

A hialuronsav természetes alkotóeleme az ízületi folyadéknak.

Kenő és ütéscsillapító szerepet tölt be.

Csökkentheti az ízületi fájdalmat és merevséget.

Javíthatja a mozgástartományt.

Leggyakrabban térdízületben alkalmazzák.

Hatása fokozatosan, hetek alatt alakul ki.

A hialuronsav az ízületi folyadék egyik legfontosabb összetevője. Feladata, hogy biztosítsa az ízfelszínek akadálytalan csúszását, valamint csillapítsa a terhelés során keletkező mechanikai hatásokat. Egészséges ízületben megfelelő mennyiségben van jelen, azonban kopásos folyamatok során mennyisége és minősége is csökken.

A térdízület hialuronsavas feltöltése enyhe és közepes mértékű porckopás esetén jelenthet megoldást.

Fotó: 123RF

Mi történik pontosan kopás esetén?

Az ízületi kopás előrehaladtával az ízületi folyadék hígabbá válik, így romlik a kenőképessége. Ez fokozott súrlódáshoz, fájdalomhoz és gyulladáshoz vezethet. A szakértők szerint a hialuronsavas feltöltés célja ennek a természetes egyensúlynak a részleges helyreállítása.

A kezelés nem az ízületi porcot építi újra, hanem a környezetét teszi kedvezőbbé a mozgáshoz. Ezért különösen hatékony lehet enyhe és középsúlyos kopás esetén.

Mikor javasolt a hialuronsavas feltöltés?

A hialuronsav ízületi alkalmazását leggyakrabban térdízületi kopásnál javasolják, de csípő, boka vagy váll esetén is szóba jöhet. Olyan betegeknél alkalmazzák, akiknél a fájdalom már rendszeres, de a műtéti megoldás még nem indokolt.

A kezelés különösen hasznos lehet azok számára, akiknél a fájdalom terhelésre fokozódik, reggeli merevség jelentkezik, vagy a mozgástartomány beszűkül. A szakértők szerint a hialuronsavas feltöltés segíthet csökkenteni a fájdalomcsillapítók iránti igényt is.

Fontos tudni, hogy akut gyulladásos állapotban vagy fertőzés esetén a beavatkozás nem végezhető el. A kezelést mindig ortopéd szakorvosi vizsgálat előzi meg, amely során meghatározzák az ízület állapotát és a várható eredményt.

Hogyan zajlik a kezelés és mire lehet számítani?

A hialuronsavas ínjekció ízületi beadása ambuláns körülmények között történik. A beavatkozás során az orvos steril körülmények között injekció formájában juttatja az anyagot az ízületi résbe. A kezelés általában néhány percet vesz igénybe, és nem igényel hosszabb pihenést.