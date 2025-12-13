Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Mennyire erős a szervezeted? Az immunrendszer tesztből kiderül

egészség
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 13. 16:25
immunrendszerbetegségteszt
A hideg, a stressz, a rohanás és az ünnepi készülődés könnyen kimerítheti a szervezetet. Az immunrendszer teszt megmutatja, mennyire állsz ellen a vírusok és baktériumok támadásainak.
Bata Kata
A szerző cikkei
  • A téli időszakban könnyen legyengül az immunrendszer.
  • A teszt segítségével kiderítheted, mennyire erős vagy gyenge a szervezeted védekezőképessége.
  • Ha fontos számodra, hogy ritkábban legyél beteg és energikusabbnak érezd magad , akkor néhány egyszerű életmódbeli döntéssel sokat tehetsz az immunrendszer erősítése érdekében.

Az immunrendszer teszt leleplezi a valóságot, mégpedig azt, hogy milyen erős a szervezeted védekezőképessége az adventi időszakban. Jó, ha tudod, most nemcsak a lelki ráhangolódás időszakát éled, hanem az immunrendszer próbáját is. A szervezeted ellenálló képessége nem egyik napról a másikra gyengül le vagy erősödik meg – életmódod, apró döntések alakítják a védelmi stratégiáját. Érdemes felmérned, hol tartasz most, és ha szükséges, javíts a helyzeten.

immunrendszer teszt, egészségi állapot felmérése a baktériumok ellen
Vajon milyen erős a szervezeted? Az immunrendszer tesztből most minden kiderül
Fotó: New Africa /  Shutterstock 

Kezdődhet a leleplező immunrendszer teszt?  

Az advent jó alkalom arra, hogy tudatosítsd, mi működik jól, és miben lenne érdemes változtatni az egészségeddel kapcsolatban. A teszt nem diagnózis, inkább egy játékos útmutató, amely segít meglátni a legfontosabb jeleket. Készen állsz?

1. Milyen gyakran vagy beteg az őszi–téli időszakban?

A: Ritkán, ha el is kapok valamit, gyorsan átvészelem.
B: Évente néhány alkalommal előfordul.
C: Sajnos szinte mindig elkapok mindent, de hát a hideg idő erről szól.

2. Mennyit és hogyan alszol egy átlagos éjszaka?

A: 7-8 órát, többnyire jól alszom.
B: 6-7 órát, van, amikor remekül, van, amikor időnként felébredek. 
C: 6 óránál kevesebbet vagy gyakran felébredek, forgolódok.

3. Hogyan reagálsz a stresszhelyzetekre?

A: Tudom kezelni, így nem uralkodik el rajtam.
B: Változó, néha túl sok, és olyankor kiborulok.
C: Állandóan feszült vagyok, nehezen kapcsolok ki, folyamatosan kattogok.

4. Mennyire figyelsz az étrendedre az ünnepi időszakban?

A: Igyekszem egészségesen étkezni, minél több idényzöldséget, gyümölcsöt, hüvelyest enni, és elegendő vizet inni. 
B: Odafigyelek, de néha elcsábulok egy-egy feldolgozott élelmiszerre vagy sütemény láttán.
C: Szinte csak ünnepi finomságokat eszem, és sok édességet. Ez az időszak úgyis erről szól.

5. Mennyit mozogsz a téli hónapokban?

A: Mindig heti 3-4 alkalommal sportolok, ez ilyenkor is így van.
B: Heti 1-2 alkalommal, ha más nem, akkor sétálok egyet.
C: Nem járok edzésre, itthon se nagyon szeretek tornázni. Nem szeretek sétálni se. Ha kiviszem a szemetet, az számít?

Kíváncsi vagy az eredményre?

egészséges életmód eredménye, erős immunrendszer
Büszke lehetsz magadra, ha aranyérmes lettél - látszik, hogy a mozgás és az elszántság meghozta gyümölcsét. Csak így tovább!
Fotó: eldar nurkovic /  Shutterstock 

Legtöbb A válasz – Aranyérmes lettél

Az immunrendszered stabil, ellenálló, és láthatóan odafigyelsz a tested igényeire. A szervezeted meghálálja, hogy kiegyensúlyozott életmódot folytatsz. Jó eséllyel könnyebben vészeled át a téli időszakot, mint mások. Tartsd meg ezt a gondoskodásmódot, és ünnepeld, hogy jól működő védelmi rendszerrel vágsz neki az év végi hajtásnak. Megérdemled a dicséretet!

Legtöbb B válasz – Ezüstérmes lettél

Összességében nem rossz az immunrendszered, de időnként hajlamos vagy a kilengésekre. Van, amiben jól teljesítesz, és van, amiben egy kis finomhangolás csodát tehet veled. Ha egy picivel tudatosabban kezeled a stresszt, jobban figyelsz az alvásra és a mozgásra, könnyen aranyérmes lehet belőled. Az adventi időszak a szóljon most a lelassulásról, az öngondoskodásról és az apró, de következetes változtatásokról, ezzel támogatva a szervezetedet.

Legtöbb C válasz – Bronzérem jár

Őszintén? Az immunrendszered kifáradt, csapnivaló formában vagy, és ez már a hétköznapokban is érezhető lehet. Itt az ideje, hogy felszívd magad, mert a tél még csak most kezdődik igazán. Apró, de kitartó lépésekre lesz szükség: jobb alvás, több vitamin, kevesebb stressz, több mozgás. Ne csüggedj, hiszen minden egyes nap egy újabb lehetőség az erősödésre, a változásra!

Gyenge immunrendszer miatt beteg fiatal lány.
Ha az immunrendszered nincs csúcsformában, akkor se csüggedj, van megoldás.
Fotó: 123RF

Immunrendszer erősítése: Mit tegyél, ha szeretnél egészségesebb lenni? 

Ha ezt a néhány tippet megfogadod, hamar érezheted a javulást a közérzetedben.

  1. Reggel igyál egy pohár citromos-gyömbéres vizet: természetes C-vitamin és enyhe méregtelenítés.
  2.  A táplálkozásod jelentősen befolyásolja az immunrendszered működését. Alkalmazd a „Zöld marék” szabályt: naponta legalább egy marék nyers vagy párolt zöldséget egyél meg.
  3. Hideg-meleg váltózuhany: serkenti a vérkeringést és az immunválaszt.
  4. 20 perc téli séta: már ennyi is elég ahhoz, hogy a stresszhormonok szintje csökkenjen a szervezetedben és jobb legyen a hangulatod. 
  5. Fogyassz naponta fermentált táplálékot: egy marék savanyú káposzta, kimchi, fermentált gyümölcslé, kefir sokat tesz az egészséges bélflórádért, ami azért is fontos, mert az immunrendszer nagy része az emésztőrendszerben található.

Ha szeretnél többet megtudni a fermentált, vagyis erjesztett italok és ételek egészségre gyakorolt hatásáról, nézd meg a videót!

 

 

