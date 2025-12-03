Egy teszt tárhatja fel: a vékony emberek is súlyos szívbetegség kockázatának vannak kitéve

Dr. Philip Bazire, a Doctify egészségügyi platform súlycsökkentési szakértője arra figyelmeztet, hogy a normál testsúly nem jelenti automatikusan azt, hogy valaki biztonságban van a komoly egészségügyi kockázatoktól. Elmondása szerint létezik a „metabolikusan egészségtelen normál testsúly”, amikor valaki vékonynak tűnik, mégis zavart mutat a szervezet tápanyagfeldolgozása.
A szakértő szerint több árulkodó jel mutathatja a metabolikus egészség állapotát, de van egy egyszerű vizsgálat, amely mindössze 30 másodpercet vesz igénybe, és világos képet adhat a kockázatról. Ez a derék-körfogat és a testmagasság arányának mérése.
A derék körfogata nem haladhatja meg a magasság felét: férfiaknál jellemzően a 94 centiméternél nagyobb, nőknél a kevesebb, mint 80 centi számít egészségesnek. Aki ezen értékek fölé esik, nagyobb eséllyel van kitéve a szívbetegségnek, a diabétesznek és más metabolikus problémáknak.
A metabolikus egészség azt jelenti, hogy a szervezet megfelelő arányban kapja és dolgozza fel a tápanyagokat: ez támogatja az energiaszintet, a szervi működést és az általános jóllétet
– mondta el Dr. Bazire a Mirrornak.
A jó metabolikus állapot több tényezőből áll össze: stabil energiaszint, kontrollált éhségérzet, egészséges derék-körfogat, normál BMI index (18.5-25 közötti), megfelelő testzsírszázalék, jó izomerő, normál vérnyomás, egészséges vércukorszint és koleszterinérték, valamint a szervek, különösen a máj és a vese megfelelő működése. Emellett az életkor előrehaladtával fontos a rendszeres egészségügyi szűrés, különösen azoknál, akik túlsúlyosak vagy hajlamosabbak a hasi zsír felhalmozására.
A derék–magasság arány (WHtR) kiszámítása:
Eredmény értelmezése pedig:
<0,5 = egészséges tartomány.
0,5-0,6 = emelkedett kockázat.
>0,6 = magas egészségügyi kockázat.
