5 tuti tipp a reflux megelőzésére szilveszterkor

A szilveszteri bulik gyakran tele vannak nehéz ételekkel, szénsavas italokkal és késő esti lakmározással, ami nem feltétlenül a legjobb kombináció, ha valaki refluxra hajlamos. A reflux szilveszterkor nem csak kellemetlen, de az azzal járó gyomorégés akár tönkre is teheti az egész estét és a jó ünnepi hangulatot. A jó hír, hogy a reflux megelőzése szilveszterkor sem bonyolult, csupán néhány tudatos döntésre van szükséged, amit ebben a cikkben el is árulunk.

A reflux megelőzése szilveszterkor is könnyű, ha grillezett, párolt, kevésbé zsíros fogásokat fogyasztunk / Fotó: OlgaBombologna / Shutterstock

5 praktikus tipp reflux megelőzésére szilveszterkor

Ne üres gyomorral indulj el a buliba

Sokan egész nap koplalnak, hogy este aztán bepótolják az ünnepi lakomát, és mindent felfaljanak. Ez viszont nagy hiba, különösen reflux esetén. Ha éhesen érkezel, hajlamosabb vagy túl gyorsan, túl sokat enni, ami megterheli a gyomrot. Inkább egyél nap közben többször, kisebb, könnyen emészthető ételeket – például párolt zöldséget, rizst, sovány húst vagy banánt. Kerüld a klasszikus reflux-provokáló fogásokat

Zsíros, fűszeres ételek, hagyma, fokhagyma, paradicsomos szószok, ezek mind fokozhatják a gyomorsav termelését. Ha tudod, hogy ezek problémát okoznak, inkább válassz semlegesebb ételeket. A grillezett, párolt, kevésbé zsíros fogások, mint a natúr hús vagy hal zöldségkörettel, jó alternatívát jelenthetnek. Igyál okosan: mértékkel és tudatosan

Az alkohol – főleg pezsgő, bor, égetett szeszek – lazítja a gyomorszáj záróizmát, ami a reflux egyik fő oka. Ha nem szeretnél teljesen lemondani a koccintásról, tarts mértéket, és igyál lassan. Próbálj vizet is inni az italok között, hogy hígítsd a gyomorsavat. A szénsavas italokat érdemes kerülni, mert fokozzák a gyomor feszülését és a savas felböfögést. Ne feküdj le azonnal az éjféli menü után

A reflux szilveszterkor gyakran éjfél után jelentkezik. Pont akkor, amikor a legtöbben lepihennének. Ezért fontos, hogy legalább 2-3 órán át ne feküdj le az étkezés után. Ha nagyon fáradt vagy, inkább dőlj le félig ülő testhelyzetben, párnával megtámasztva a hátad és a fejed. Legyen kéznél szükség esetére a megszokott gyógyszered

Ha tudod, hogy hajlamos vagy a refluxra, érdemes előre bevenni savlekötőt vagy más orvos által ajánlott készítményt, különösen akkor, ha nem tudod kontrollálni az ételválasztást. Ha rendszeresen szedsz reflux elleni gyógyszert, szilveszterkor se hagyd ki.

A tudatosság élvezetesebb ünnepet eredményez

A reflux nem kell, hogy elrontsa az év utolsó napját. Ha tudatos vagy abban, mit és hogyan eszel-iszol, és figyelsz a tested jelzéseire, elkerülheted a gyomorégést és a kellemetlenségeket. Így az új év nem egy éjszakai savas felriadással, hanem jó hangulattal és könnyű gyomorral indulhat.