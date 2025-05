Százezrek halálát okozhatta ez a vegyszer, a te otthonodban is jelen lehet

Mi az a DEHP és miben található meg?

DEHP-t többek közt a PVC lágyítására, rugalmasabbá tételére használják. Korábban a gyermekjátékokban és a kozmetikumokban is jelen volt, de még most is megtalálható például a padlószőnyegekben, illetve sok élelmiszer csomagolásában is, ami miatt az élelmiszerekbe is belekerülhet. A Webbeteg szerint a DEHP előfordulhat olyan alapvető élelmiszerekben, mint amilyenek a húsok, a zsírok, a gabonafélék, a gyümölcsök, a zöldségek, a tej és a tejtermékek.