Mérgező karácsonyi ételek: ezeket soha ne add a cicádnak

Sok gazdi évről évre saját készítésű finomsággal kényezteti a cicáját a fontosabb ünnepeken, számukra is örömtelivé varázsolva a jeles napokat. Ennek ellenére még a legnagyobb állatrajongóknak is hatalmas kihívást jelenthet, hogy melyek azok a karácsonyi ételek, amelyeket bátran adhatnak négylábú kedvencüknek, és melyek azok, amelyek az esetükben mérgező karácsonyi ételeknek számítanak.

A macskák esetében nem mennek ritkaságszámba a mérgező karácsonyi ételek

Fotó: aprilante / Shutterstock

Karácsonykor kedvenceinket is szeretnénk kényeztetni, azonban vigyázzunk, mert számos étel mérgező lehet a számukra.

Cikkünkből kiderül, milyen ételek azok, amelyekből biztonsággal adhatsz cicádnak és mi az amit semmiképp se adj.

Karácsonyi recept macskáknak: csirkemáj pástétom.

Ha olyat eszik a macskád, amit nem szabadna, mi a teendő és mikor fordulj azonnal állatorvoshoz?

Egy brit vizsgálatból kiderült, hogy a kutyák és a macskák leggyakrabban az ünnepek alatt kapnak ételmérgezést. Természetesen fontos, hogy egész évben odafigyeljünk kedvencünk táplálkozására, ám vannak bizonyos időszakok, amikor ennek jelentősége hangsúlyosabbá válik. Alább összegyűjtöttük a szőrmókok számára veszélyes és a biztonságos fogásokat.

Biztonságos karácsonyi ételek

Amennyiben te magad szeretnéd elkészíteni a kis szőrgombóc ünnepi menüjét, mindenképpen kerüld az olajat, a sót, a vajat, a fűszereket és az ízesítőket. Emellett figyelj arra, hogy ne etesd túl a macskádat, mivel ez olyan emésztési problémákhoz vezethet, mint a hasmenés és a hányás. Az említett kellemetlen tünetek pedig nemcsak az állat karácsonyát teszik majd tönkre, hanem a tiédet is.

Karácsonyi ételek, amelyekből bátran adhatsz szeretett kedvencednek:

főtt, fűszerezetlen pulyka- és csirkehús;

főtt, szálka és fűszerek nélkül készült lazac;

főtt fűszer és só nélkül készült paszternák és répa;

főtt, fűszerek és só nélkül készült kelbimbó;

párolt, fűszerek és só nélkül készült brokkoli.

Karácsonyi recept macskáknak – Csirkemáj pástétom

Hozzávalók:

4 csirkemáj

1 evőkanál főtt burgonya vagy édesburgonya

1 teáskanál olívaolaj

1 teáskanál aprított friss petrezselyem

Elkészítés:

Forralj fel vizet egy kis edényben és főzd meg a csirkemájat. Közben egy másik lábasban főzz meg egy krumplit, törd villával pépesre, majd dolgozd össze jól a májjal. Végül add a péphez az olívaolajat és a petrezselymet. Tálald hidegen és ne használj semmiféle fűszert!

Mérgező karácsonyi ételek

Ne adj semmi olyan ételt a macskádnak, ami édesítőszert tartalmaz, mivel számára méreg.

Karácsonyi ételek, amik tiltólistásak kedvenced számára:

disznótoros, szalonna, sonka, oldalas stb.;

csontos húsok, állati bőrök;

minden hagymaféle;

áfonyaszósz;

karácsonyi sütemények, mézeskalács, bármilyen édesség, csokoládé;

aszalt gyümölcsök (a mazsola kifejezetten mérgező!);

az összes dióféle;

tejtermékek.

Ha olyat eszik, amit nem szabadna

Minden próbálkozásunk ellenére is előfordulhat, hogy négylábú kedvencünk olyan ételhez jut hozzá, amihez nem lenne szabad. Ilyen esetekben azonnal kérd állatorvos segítségét, még akkor is, ha semmilyen tünetet sem észlelsz a cicádon. A szakembernek ilyenkor pontos információkat adj arról, hogy az állat mit, mikor és mennyit evett. Amennyiben a cicád koordinációs zavarokkal, hasmenéssel, hányással, nagymértékű szomjúsággal, vizeléssel, tüsszögéssel, letargiával, felszínes légzéssel vagy görcsrohamokkal küzd, annak a jele lehet, hogy valamilyen, számára mérgező ételre fanyalodott rá.