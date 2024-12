Hihetetlen, de a csokimérgezés létezik - ezek a tünetei

Vitathatatlanul az egyik legédesebb kísértés, és kis mennyiségben akár még egészséges is lehet, de fontos, hogy tudjuk, hol a határ! Túlzott fogyasztása számos mellékhatáshoz vezethet - írja a Fanny magazin. Nem csupán az alakunknak árthat, de életveszélyes állapotot is előidézhet a torkosságunk! Lássuk, mi olyan veszélyes ebben a finomságban!

A csokimérgezés létezik Fotó: Pixabay

Milyen tünetei lehetnek?

A csokoládénak számos pozitív hatása van a szervezetünkre. Kakaóból készül, amely nagy mennyiségben tartalmaz polifenolokat, flavonoidokat, amelyek egészségesek és antibakteriális hatásúak. Sajnos azonban viszonylag nagy mennyiségben tartalmaz egy teobromin nevű alkaloidát is, amely hasonló reakciókat vált ki a szervezetben, mint a koffein: egyfajta élénkítőszer, amitől felpörgünk, emellett erős vízhajtó hatása van. Ez utóbbi nemcsak amiatt jelenthet problémát, mert gyakran kell szaladgálnunk a mosdóba, hanem azért is, mert hatással van az erekre, ez pedig jelentősen befolyásolja a vérnyomásunkat, de még a hangulatunkat is. Ezért fordulhat elő, ha túl sok csokit falunk be egyszerre, akkor ezek a reakciók mind összeadódnak, és olyan tüneteket tapasztalhatunk, mint a heves és gyors szívdobogás, étvágytalanság, izzadás, fejfájás, remegés. Mindez pedig óriási terhelést róhat a szív- és érrendszerre, amitől akár életveszélyes állapotba is kerülhetünk. Normál esetben ahhoz, hogy belehaljunk a csokoládéevésbe, irdatlan nagy mennyiséget kellene elpusztítunk, nagyjából 300 tábla étcsokit, viszont, ha hajlamosak vagyunk a szívbetegségekre vagy a magasvérnyomásra, akkor ennél jóval kevesebb is végzetes lehet. Persze nem minden csokoládénak ugyanannyi a teobromintartalma, a tejcsokikban kevesebb található, mint a sokkal egészségesebbnek tartott étcsokoládékban.

Emésztési problémákat okozhat

A csokoládé nagy mennyiségű zsírt, cukrot és koffeint tartalmaz, emiatt a túlzásba vitt fogyasztása számos mellékhatáshoz vezethet, például emésztési zavarokhoz. Ennek jele lehet a puffadás, székrekedés vagy gyomorgörcsök. Ráadásul a csokoládé magas cukortartalma hozzájárulhat a káros baktériumok szaporodásához a bélben, ami szintén emésztési problémákhoz vezethet.