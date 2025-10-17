5 étel, ami felturbózza az immunrendszered: ezúttal könnyedén átvészelheted a megfázásos időszakot

Amint véget ér a nyár és a hőmérő higanyszála lejjebb kúszik, sokan azonnal vitamin kapszulák után nyúlnak. Egy orvos szerint azonban vannak olyan ételek, amik igazi változást hozhatnak, ha az immunrendszerünk védelméről van szó. Lássuk, melyek ezek!

A 100 %-os narancslé nagyon pozitívan hat az immunrendszeredre

Így tuningold fel az immunrendszered, mielőtt még ledöntene egy vírus

Dr. Jenna Macciochi immunológus a Daily Mail Online-nak nyilatkozva azt állította, hogy a szervezet immunsejtjeinek mintegy 70 százaléka a belekben található, amit a fontos tápanyagok (C-, D-, A-vitamin, vas, cink, magnézium, szelén) megfelelő bevitelével pozitívan befolyásolhatunk. Vélemyénye alapján azonban önmagában egyik tápanyagnak sincs értelme, mivel ezek egyensúlya a meghatározó. Lássuk tehát a legjobb ételeket, amik segítenek megelőzni egy vírust vagy kigyógyulni belőle.

Mindig legyen kéznél egy pohár narancs

Bár manapság már rengeteg C-vitamin-készítményt találhatunk por vagy kapszula formájában, azonban a szakértők egy pohár narancslé mellett teszik le a voksukat. Ez a mennyiség ugyanis a 100%-os dzsúz esetében a napi ajánlott C-vitamin-bevitel akár 80 százalékát is képes fedezni. A szakértő szerint az étrend-kiegészítőket pedig tegyük el akkorra, amikor a betegség utolér.

A joghurt lehet az igazi megmentőd

Sokan nem veszik figyelembe a D- és az A-vitamin jelentőségét, pedig hatalmas szerepük van immunrendszerünk támogatásában. Ezért az erjesztett ételek, például a joghurt fogyasztása segíthet a betegségek elkerülésében, illetve a gyulladások kiküszöbölésében.

A joghurttal is támogathatod az immunrendszeredet

Kórokozók ellen vesd be az olajos halakat

A D-vitaminban gazdag olajos halak is hozzájárulhatnak az immunrendszer védelméhez és a betegségek leküzdéséhez. Persze nem árt, ha ezt a létfontosságú vitamint táplálékkiegészítő formájában is beviszed, azonban az olajos halak is tökéletes D-vitamin-források, köztük a szardínia, a makréla és a hering.

Ne mondj le a sovány vörös húsokról

A sovány vörös húsokban rengeteg fehérje, B-vitamin, vas és cink található, melyek közül a vas az immunrendszer szabályozásában játszik óriási szerepet. Viszont megdöbbentő statisztikák alapján minden tizedik nő vashiányban szenved.

Az ínyencek egyenek osztrigát

Az osztrigák fogyasztásából is rengeteg előnyöd származhat, hiszen az étel rendkívül jó cinkforrás. Azonban, ha nem tartozol azok közé, akik rajonganak az ilyen specialitásokért, akkor válassz inkább baromfit, dióféléket vagy vörös húsokat.