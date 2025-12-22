Elképesztő felfedezés: ez az egyszerű módszer segíthet az utazási hányinger ellen

KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 22. 14:45
Neked is ismerős az érzés, amikor az autóban vagy a buszon egyszer csak elkezd liftezni a gyomrod, szédülsz, és már csak azt várod, mikor érkezel meg végre? Nem kell rögtön a gyógyszeres doboz után nyúlni, ha rád tör a hányinger. Egy kutatásban meglepő, ám annál hétköznapibb megoldást találtak a problémára.
Porosz Viktória
A szerző cikkei
  • Buszos utazás során szédülés és hányinger jelentkezhet, mert ellentmondásos jeleket kap az agy a test érzékelősejtjeitől.
  • Egy kutatás kimutatta, hogy bizonyos dallamok enyhíthetik az utazási rosszullétet.
  • A vidám zenék hatásosnak bizonyultak, míg a szomorú dallamok csak rontottak a helyzeten.

Utazási betegség során a szédülés és hányinger azért jelentkezik, mert az agy ellentmondásos jeleket kap a belső fültől, a szemtől és a test érzékelősejtjeitől. Például amikor ülünk a buszon, a szemünk a mozgó tájat látja, miközben a testünk nyugalomban van. Ez a zavar okozza az egyensúly felborulását és a kellemetlen tüneteket. A szimptómák enyhítésére sokan egyből valamilyen gyógyszeres dobozhoz nyúlnak, ám egy kínai kutatócsoport nemrég kiderítette, hogyan lehet kemikáliamentesen, hétköznapi, mégis szórakoztató módon kezelni a problmát. Mint arra rájöttek: bizonyos dallamok enyhíthetik az utazási rosszullétet és hányingert.

Utazási hányinger miatt a buszon zenét hallgató nő
Ha hányingered van utazás alatt, a zene segíthet.
Fotó: Cristian Blazquez /  Shutterstock 

Így zajlott a kutatás

A Henan Tudományos és Technológiai Intézet kutatói 30 önkéntest ültettek be egy vezetési szimulátorba. A cél az volt, hogy szándékosan előidézzék náluk az utazással járó hányingert és szédülést. A résztvevők közben EEG-sapkát viseltek, így a kutatók valós időben követték az agyi aktivitásukat – ahogy a nyugodt állapotból átfordulnak szédülésbe, majd vissza.

A kísérletben a résztvevőket hat csoportra osztották. Négy csoport különböző zenét hallgatott egy percen keresztül az émelyítő vezetés után. Egy csoport meditált, egy másiknak a tagjai pedig megszakították a szimulációt még azelőtt, hogy rosszul lettek volna. Érdekes eredmény született.

Melyik zene segít?

A vidám zenék bizonyultak a leghatásosabbnak: átlagosan 14 százalékkal csökkentették a rosszullét tüneteit a meditációhoz képest. A lágy zene sem maradt le sokkal, ott 13,4 százalékos volt a javulás. A szomorú számok ellenben meglepetést okoztak: nemcsak hogy nem segítettek, de még rontottak is a helyzeten. Vagyis ha hányinger kerülget, a melankolikus balladákat inkább hagyd ki a lejátszási listádról.

Miért működik ez a módszer?

A zene nemcsak a hangulatodat befolyásolja, hanem az idegrendszered működését is. A vidám dalok elterelik a figyelmedet a rossz érzésekről, a lágy dallamok pedig megnyugtatják a testedet és az agyadat. A szomorú számok ezzel szemben ráerősítenek a negatív hangulatra, és csak még rosszabbul érezheted magad tőlük.

Mit tehetsz az utazás alatti hányinger ellen?

Néhány egyszerű trükkel sokat enyhíthetsz a szédülésen és hányingeren:

  • válassz a menetiránynak megfelelő ülést;
  • fókuszálj egy távoli, fix pontra;
  • utazás közben ne hajtsd le a fejed, ne olvass vagy bámuld a telefonod;
  • engedj be friss levegőt;
  • kerüld a nehéz ételeket és az alkoholfogyasztást utazás előtt és alatt.

És most már azt is tudod, hogy készíts két rövid lejátszási listát. Az egyikre tegyél vidám, ritmusos dalokat, amelyek feldobják a hangulatod. A másikra kerüljenek a nyugtató, lassabb számok, amelyek segítenek ellazulni. Legközelebb pedig, ha az autóban vagy a buszon rád tör a szédülés vagy hányinger, dugd a füledbe a fülhallgatót, és derítsd ki, tényleg működik-e a módszer nálad is.

(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.)

