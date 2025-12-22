Elképesztő felfedezés: ez az egyszerű módszer segíthet az utazási hányinger ellen

Buszos utazás során szédülés és hányinger jelentkezhet, mert ellentmondásos jeleket kap az agy a test érzékelősejtjeitől.

Utazási betegség során a szédülés és hányinger azért jelentkezik, mert az agy ellentmondásos jeleket kap a belső fültől, a szemtől és a test érzékelősejtjeitől. Például amikor ülünk a buszon, a szemünk a mozgó tájat látja, miközben a testünk nyugalomban van. Ez a zavar okozza az egyensúly felborulását és a kellemetlen tüneteket. A szimptómák enyhítésére sokan egyből valamilyen gyógyszeres dobozhoz nyúlnak, ám egy kínai kutatócsoport nemrég kiderítette, hogyan lehet kemikáliamentesen, hétköznapi, mégis szórakoztató módon kezelni a problmát. Mint arra rájöttek: bizonyos dallamok enyhíthetik az utazási rosszullétet és hányingert.

Ha hányingered van utazás alatt, a zene segíthet.

Fotó: Cristian Blazquez / Shutterstock

Így zajlott a kutatás

A Henan Tudományos és Technológiai Intézet kutatói 30 önkéntest ültettek be egy vezetési szimulátorba. A cél az volt, hogy szándékosan előidézzék náluk az utazással járó hányingert és szédülést. A résztvevők közben EEG-sapkát viseltek, így a kutatók valós időben követték az agyi aktivitásukat – ahogy a nyugodt állapotból átfordulnak szédülésbe, majd vissza.

A kísérletben a résztvevőket hat csoportra osztották. Négy csoport különböző zenét hallgatott egy percen keresztül az émelyítő vezetés után. Egy csoport meditált, egy másiknak a tagjai pedig megszakították a szimulációt még azelőtt, hogy rosszul lettek volna. Érdekes eredmény született.

Melyik zene segít?

A vidám zenék bizonyultak a leghatásosabbnak: átlagosan 14 százalékkal csökkentették a rosszullét tüneteit a meditációhoz képest. A lágy zene sem maradt le sokkal, ott 13,4 százalékos volt a javulás. A szomorú számok ellenben meglepetést okoztak: nemcsak hogy nem segítettek, de még rontottak is a helyzeten. Vagyis ha hányinger kerülget, a melankolikus balladákat inkább hagyd ki a lejátszási listádról.