Így előzd meg a kínzó hányingert egy hosszú buszút előtt

Miért leszünk rosszul utazás közben? A mozgásbetegség akkor jelentkezik, amikor az agy ellentmondó információkat kap: a szem mást érzékel, mint amit a belső fül – a mozgás érzékeléséért felelős szerv – jelez. Ez zavarodottságot okoz az agyban, amit hányingerrel, szédüléssel és fejfájással próbál kezelni. A busz különösen trükkös, mert a kanyarok, hirtelen fékezések, vagy akár a kipufogógáz szaga is ronthat a helyzeten.

Így csillapítsd a hányingert percek alatt: az utazási rosszullét ellen sok apró trükk létezik

Fotó: sebra / Shutterstock

Így előzheted meg a hányingert már indulás előtt

1. Ne ülj fel a buszra éhgyomorral, de ne is edd degeszre magad

Üres gyomorral könnyebben jön a rosszullét, de a zsíros, nehéz ételek sem segítenek. Válassz valami könnyűt, ami felszívja a savat a gyomrodból, például egy banánt vagy egy vajas pirítóst.

2. Válaszd a legstabilabb ülést

A busz közepén, az első tengely fölött a legkevésbé érezni a mozgást. Itt ülve kevesebb az esélye annak, hogy felkavarodik a gyomrod.

3. Nézz előre, ne lefelé

Az olvasás, mobilozás csak ront a helyzeten. Ezek helyett inkább nézz előre, az út közepére vagy a tájra. Ez segíti az agyadnak összehangolni a látottakat és az egyensúlyérzékelést.

4. Használj természetes hányinger-csökkentőket

A gyömbér az egyik legismertebb természetes megoldás. Ihatod teában, rághatod kandírozva, vagy vihetsz magaddal gyömbértablettát. Egy másik opció a B6-vitamin, amely szintén enyhítheti a tüneteket.

5. Kerüld az erős szagokat és a forróságot

Parfümök, izzadságszag, benzin: ezek mind kiválthatják vagy felerősíthetik a hányingert. Ha lehetséges, akkor minél többször szellőztess, vagy ha megáll a busz, akkor mindenképpen szállj le. Esetleg használj hűsítő arcpermetet, mentolos törlőkendőt.

Mit tegyél, ha már út közben jelentkezik a rosszullét?

Lassan vegyél mély levegőt.

Zárd be a szemed, próbálj relaxálni.

Igyál pár korty hideg vizet.

Próbálj meg lefeküdni vagy hátradőlni, ha van rá lehetőség.

Használj hányinger elleni karpántot (pl. akupresszúrás változatot).

Gyógyszerek – igen vagy nem?

Súlyosabb esetben érdemes hányinger elleni tablettát bevenni, például dimenhidrinátot tartalmazó készítményt. Ezeket azonban mindig utazás előtt, megelőzésként kell szedni, és nem akkor, amikor már rosszul vagy.