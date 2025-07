Pörgesd fel a vasraktáraidat nyáron – ízletes frissítők, amiktől tele leszel energiával

A nyár a szabadság, a napsütés és a könnyed programok időszaka – de a testednek ilyenkor is szüksége van odafigyelésre! Ha gyakran érzed magad kimerültnek, szédülsz, fakó a bőröd vagy hullik a hajad, érdemes lehet utánanézni, elég vasat viszel-e be a mindennapokban. A jó hír: nem csak tablettákkal, hanem finom ételekkel is feltöltheted vasraktáraidat!

A nyár a szabadság, a napsütés és a könnyed programok időszaka. A vas pótlása ilyenkor is megoldható. Fotó: evgeeenius / Shutterstock

Nem mindegy, honnan jön a vas!

Nem minden vas hasznosul ugyanolyan jól a szervezetben. Két típusa létezik:

Állati eredetű (hemvas): ezt a szervezet könnyen felszívja. Leginkább vörös húsokban, májban, halakban találod.

Növényi eredetű (nem-hemvas): nehezebben hasznosul, de így is fontos. Zöld leveles zöldségek, lencse, bab, tofu, teljes kiőrlésű gabonák és aszalt gyümölcsök jó forrásai.

Tipp: ha növényi vasat eszel, mindig párosítsd C-vitaminnal! Egy kis citromlé a salátára vagy narancslé az étkezéshez csodákat tesz a felszívódással.

Vasban gazdag ötletek nyárra

Nyáron sok friss alapanyagból könnyedén készíthetsz egészséges, vasban gazdag fogásokat, amik nemcsak táplálóak, de finomak is.

Grillezésekhez:

Grillezett marhahús vagy csirkemájas nyárs friss zöldségekkel, például paprikával és padlizsánnal.

Spenótos, lencsés saláta gránátalmával és fetával, frissítő citromos dresszinggel.

Céklás hummusz zöldségcsíkokkal – tökéletes vendégváró a grillpartin.

Nyaraláshoz, utazáshoz:

Gyors megoldás: tonhalkonzerv vagy szardínia teljes kiőrlésű kenyérrel.

Praktikus nassolnivalók: aszalt gyümölcsök, tökmag, napraforgómag – táskába dobva mindig kéznél vannak, írja a life.hu

Strandoláshoz:

Tojásos-spenótos tortilla wrap friss paradicsommal.

Lencsefőzelék hidegen, mentás joghurttal – ne ítéld el, míg nem próbáltad!

Energiabomba smoothie spenótból, banánból, narancsléből és chiamagból.