Az egészséged lehet az ára – Egy mikrobiológus szerint ennyiszer kellene mosnod a törölközőket

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 03. 13:45
Sokszor annyi teendőnk akad otthon, hogy azt már követni is nehéz. Ennek következtében megeshet, hogy megfeledkezel a törölközők rendszeres tisztításáról vagy éppen fogalmad sincs arról, milyen gyakran kellene őket a gépbe dobnod. Egy mikrobiológus azonban most felfedte a megdöbbentő számot!
A házimunka könnyen a nyakunkba szakadhat, így nem meglepő, hogy olyan alapvető dolgokról is megfeledkezel, mint a törölközők mosása. Egy szakértő azonban feltárta, milyen rendszeresen kellene tisztítani a fürdőlepedőket annak érdekében, hogy megóvjuk személyes higiéniánkat.

törölköző, mosás, mosókonyha
Egy mikrobiológus feltárta a törölközőmosás megdöbbentő szabályát.
Fotó: Jamie Grill /  GettyImages

Ilyen gyakran mosd ki a törölközőket, hogy megőrizd az egészséged

Dr. Primrose Freestone klinikai mikrobiológia professzor azt tanácsolja, hogy a fürdőlepedőket már két használat után mosd ki, ami elsőre megdöbbentőnek tűnhet. A szakember szerint ráadásul azok, akiknek gyengébb az immunrendszerük vagy valamilyen fertőzéssel küzdenek, a törölközőt csupán már egyszeri használat után is tisztára kellene cserélniük. Ezt azzal magyarázza, hogy a piszkos törölköző ismét koszossá teszi a megmosott a bőrt, így a zuhany értelmét veszti, sőt még az egészségünket is veszélyezteti.

Így lesz egy pillanat alatt koszos a törölköző – ezt sose gondoltad volna

Amikor megtörölközünk, akkor több ezer bőrsejtet, valamint több millió mikrobát, köztük baktériumot és gombát dörzsölünk rá a fürdőlepedőre. Amikor pedig másnap újra érte nyúlunk, egy újabb láthatatlan rétegtől szabadulunk meg, így létrehozva egy „virágzó közösséget”.

törölköző, mosás, mosókonyha
Nagy egészségügyi kockázatot jelent, ha nem cseréled le rendszeresen a törölközőt.
Fotó: Jamie Grill /  GettyImages

Számos egészségügyi problémához vezethet, ha nem cseréled le rendszeresen  

Egy korábbi tanulmány alátámasztotta, hogy a fürdőlepedők többszörös használata után az anyagon számos baktériumfaj jelenik meg, amely veszélyes fertőzéseket okozhat, többek között lázat, allergiás bőrtüneteket, asztmát és egyéb bőrfertőzéseket.

Mivel a törölköző anyaga vastagabb, nehezebben szárad, a nedves környezet pedig a baktériumok és gombák paradicsoma, ahol könnyedén szaporodnak.

A fürdőlepedők különösen jók a mikroorganizmusok felhalmozásában, mivel a test minden területével érintkeznek

 – magyarázta Freestone professzor a Daily Mail Onlinenak, valamint kiemelte, „ha a törölközőket ismételten mosás nélkül használják, az izzadság, a bőrsejtek és a testnedvek felhalmozódnak, és tápláló, nedves és meleg környezetet biztosítanak a baktériumok és gombák szaporodásához”.

Emellett a mikrobiológus arra is felhívja a figyelmet, hogy a törölköződ semmiképp se oszd meg mással, hogy csökkentsd a fertőzések terjedésének esélyét.  

Bár a fürdőlepedőkön több baktérium lehet, ezért gyakoribb mosást igényelnek, mint a kéztörlők, de az utóbbiakról se feledkezz meg, és dobd be őket 3-5 naponta egy forró mosásra.


Az alábbi videóban további tippeket találsz arra vonatkozóan, hogyan mosd ki helyesen a mikroszálas törölközőket:

