Az egészséged lehet az ára – Egy mikrobiológus szerint ennyiszer kellene mosnod a törölközőket

A házimunka könnyen a nyakunkba szakadhat, így nem meglepő, hogy olyan alapvető dolgokról is megfeledkezel, mint a törölközők mosása. Egy szakértő azonban feltárta, milyen rendszeresen kellene tisztítani a fürdőlepedőket annak érdekében, hogy megóvjuk személyes higiéniánkat.

Egy mikrobiológus feltárta a törölközőmosás megdöbbentő szabályát.

Fotó: Jamie Grill / GettyImages

Ilyen gyakran mosd ki a törölközőket, hogy megőrizd az egészséged

Dr. Primrose Freestone klinikai mikrobiológia professzor azt tanácsolja, hogy a fürdőlepedőket már két használat után mosd ki, ami elsőre megdöbbentőnek tűnhet. A szakember szerint ráadásul azok, akiknek gyengébb az immunrendszerük vagy valamilyen fertőzéssel küzdenek, a törölközőt csupán már egyszeri használat után is tisztára kellene cserélniük. Ezt azzal magyarázza, hogy a piszkos törölköző ismét koszossá teszi a megmosott a bőrt, így a zuhany értelmét veszti, sőt még az egészségünket is veszélyezteti.

Így lesz egy pillanat alatt koszos a törölköző – ezt sose gondoltad volna

Amikor megtörölközünk, akkor több ezer bőrsejtet, valamint több millió mikrobát, köztük baktériumot és gombát dörzsölünk rá a fürdőlepedőre. Amikor pedig másnap újra érte nyúlunk, egy újabb láthatatlan rétegtől szabadulunk meg, így létrehozva egy „virágzó közösséget”.

Nagy egészségügyi kockázatot jelent, ha nem cseréled le rendszeresen a törölközőt.

Fotó: Jamie Grill / GettyImages

Számos egészségügyi problémához vezethet, ha nem cseréled le rendszeresen

Egy korábbi tanulmány alátámasztotta, hogy a fürdőlepedők többszörös használata után az anyagon számos baktériumfaj jelenik meg, amely veszélyes fertőzéseket okozhat, többek között lázat, allergiás bőrtüneteket, asztmát és egyéb bőrfertőzéseket.

Mivel a törölköző anyaga vastagabb, nehezebben szárad, a nedves környezet pedig a baktériumok és gombák paradicsoma, ahol könnyedén szaporodnak.

A fürdőlepedők különösen jók a mikroorganizmusok felhalmozásában, mivel a test minden területével érintkeznek

– magyarázta Freestone professzor a Daily Mail Onlinenak, valamint kiemelte, „ha a törölközőket ismételten mosás nélkül használják, az izzadság, a bőrsejtek és a testnedvek felhalmozódnak, és tápláló, nedves és meleg környezetet biztosítanak a baktériumok és gombák szaporodásához”.