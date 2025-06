Arnold Schwarzenegger elárulta, melyik filmjével kereste a legtöbb pénzt – A válasz mindenkit meglepett

A Sylvester Stallone-val hosszas viaskodásból gyümölcsöző barátságot teremtő Arnold Schwarzenegger egy átlag mozinéző fejében Terminátorként, Conan, a barbárként vagy Ragadozó-vadász kommandósként ugrik be, és talán azt is gondolná az ember, hogy ezek közül a filmek közül valamelyikért vehette fel élete legvaskosabb fizetését a testépítőből lett világsztár. Ám ez őrületesen nagy tévedés, ugyanis az akciófilmek koronázatlan királya egy teljesen más zsánerben született alkotással kaszálta a legnagyobbat, és most meg is osztotta a világgal, hogy ez melyik film volt.

Arnold Schwarzenegger egy 1988-as vígjátékával kereste a legtöbb pénzt, pedig eleinte senki nem akart vele komédiát csinálni (Fotó: Universal Pictures)

Arnold Schwarzenegger élete döntését hozta

A Netflixnek nagy eséllyel végleg búcsút intő akciósztár a Watch What Happens Live with Andy Cohen című műsor vendége volt, és a beszélgetés egy pontján a piszkos anyagiakra terelődött szó. Itt pedig Arnold Schwarzenegger elárulta, hogy terebélyes filmográfiájának mely darabja termelte számára a legtöbb bevételt, a válasza pedig több mint megdöbbentő volt.

Nos, az első helyen ezen a listán az Ikrek áll, amiért fizetést ugyan nem kaptunk, helyette inkább a bevétel egy részét markoltuk fel. Ez pedig fantasztikus döntés volt, nagyon jól jártunk vele.

– büszkélkedett zseniális húzásával a testépítőből lett filmsztár.

A döntés tényleg kifizetődőnek bizonyult, hiszen Schwarzenegger és filmbéli fivére, Danny DeVito markát a bevételek 40%-a ütötte, ami a 216 millió dollárt termelő mozi esetében azt jelenti, hogy alsó hangon 40 millióval duzzadt az egykori kormányzó bankszámlája. Saját bevallása a Terminátor életében pedig ez volt a legtöbb pénz, amit egyetlen szerepéért kapott.

Az Arnold Schwarzenegger-filmek közül kissé kilógott megjelenéskor a Danny Devitóval közösen készített Ikrek (Fotó: KPA Honorar und Belege)

A soha el nem készült folytatás és a remake

Az „Osztrák Tölgy” a műsorban még azt is elmesélte, hogy noha rengeteg pénzt tehetett zsebre, sosem volt híve a folytatásnak. A kasszarobbantó sikermozinak Hármasikrek címen terveztek második részt, ahol az ikonikus Schwarzenegger-DeVito duó Eddie Murphyvel egészült volna ki, ám a forgatás sose vette kezdetét. Az 1988-as alkotást bő húsz évvel később újra akarták alkotni, méghozzá a Trónok harca két sztárja, Jason Momoa és Peter Dinklage főszereplésével, azonban ez a projekt is a fiók mélyén találta magát, és azóta nem is került elő onnan.