Vajon benned is megvan? Ezek a személyiségjegyek évekkel meghosszabbíthatják az életed

Ahány ember, annyi személyiségtípus, vannak, akik elképesztően segítőkészek, míg mások a kis ujjukat sem mozdítanák meg másokért. Azonban a jó és a rossz tulajdonságaink tesznek minket azzá, akik vagyunk. Szeretteink így fogadnak el minket, akik lehet ránk se ismernének, ha egy konfliktusos szituációban inkább hallgatnánk, mintsem hangot adnánk a véleményünknek. A szakértők szerint viszont hiába szeretnek minket családtagjaink és barátaink hibáinkkal együtt, ezek közül néhány lerövidítheti az életünket.
A hosszú élet szakértői nemrég felfedték, hogy melyek azok a személyiségjegyek, amelyek meghosszabbíthatják az életet, ami kifejezetten rossz hír azoknak, akik élvezik a káoszt. Az új tanulmány szerint ugyanis az elkötelezettség és a segítőkészség nemcsak kedvelt társasági emberré tehet, hanem hosszabb életet kínál. Ezzel szemben azok, akik szinte szenvedélyesen halogatnak és mindent a legutolsó pillanatra hagynak, könnyedén lenyeshetnek az élettartamukból. A kutatók ezt azzal magyarázták, hogy az említett negatív tulajdonság növelheti a stressz-szintet, valamint szorongást és hangulatingadozást idézhet elő.
A tanulmányban azok a résztvevők tűntek ki leginkább, akik aktívnak írták le magukat, ők ugyanis 21 százalékkal kisebb valószínűséggel haltak meg a vizsgálati időszak alatt, mint társaik. Ezt a tulajdonságot követte második helyen az energikusság, a szorgalom, a megfontoltság, a felelősségteljesség és a segítőkészség. Emellett a szakértők azt találták, hogy a negatív tulajdonságok látszólag még le is rövidíthetik az életet.
A kutatás a Journal of Psychosomatic Research folyóiratban jelent meg, amelyben a szakértők a tanulmány jelentőségére hívták fel a figyelmet. Úttörő eredményeik ugyanis segíthetnek felismerni az egészségügyi kockázatokat az alapján, hogy milyen valakinek a gondolkodásmódja vagy a viselkedése.
A szakértők emellett kiemelték, hogy szándékosan nem tág személyiségtípusokat vettek górcső alá, hanem a sokkal specifikusabbakra koncentráltak. Bár a kutatók szerint az élettartam nem jósolható meg előre, tanulmányuk mérföldkőnek számít.
Az alábbi videóban a szakértők arra keresik a választ, hogy visszafordítható-e az öregedés:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.