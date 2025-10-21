Vajon benned is megvan? Ezek a személyiségjegyek évekkel meghosszabbíthatják az életed

Ahány ember, annyi személyiségtípus, vannak, akik elképesztően segítőkészek, míg mások a kis ujjukat sem mozdítanák meg másokért. Azonban a jó és a rossz tulajdonságaink tesznek minket azzá, akik vagyunk. Szeretteink így fogadnak el minket, akik lehet ránk se ismernének, ha egy konfliktusos szituációban inkább hallgatnánk, mintsem hangot adnánk a véleményünknek. A szakértők szerint viszont hiába szeretnek minket családtagjaink és barátaink hibáinkkal együtt, ezek közül néhány lerövidítheti az életünket.

Ezek a személyiségjegyek hosszabb életet ígérnek – Vajon benned megvannak?

A hosszú élet szakértői nemrég felfedték, hogy melyek azok a személyiségjegyek, amelyek meghosszabbíthatják az életet, ami kifejezetten rossz hír azoknak, akik élvezik a káoszt. Az új tanulmány szerint ugyanis az elkötelezettség és a segítőkészség nemcsak kedvelt társasági emberré tehet, hanem hosszabb életet kínál. Ezzel szemben azok, akik szinte szenvedélyesen halogatnak és mindent a legutolsó pillanatra hagynak, könnyedén lenyeshetnek az élettartamukból. A kutatók ezt azzal magyarázták, hogy az említett negatív tulajdonság növelheti a stressz-szintet, valamint szorongást és hangulatingadozást idézhet elő.

A tanulmányban azok a résztvevők tűntek ki leginkább, akik aktívnak írták le magukat, ők ugyanis 21 százalékkal kisebb valószínűséggel haltak meg a vizsgálati időszak alatt, mint társaik. Ezt a tulajdonságot követte második helyen az energikusság, a szorgalom, a megfontoltság, a felelősségteljesség és a segítőkészség. Emellett a szakértők azt találták, hogy a negatív tulajdonságok látszólag még le is rövidíthetik az életet.

Az eredmények jelentősége, amelyek segíthetnek előre jelezni a betegségek kockázatát

A kutatás a Journal of Psychosomatic Research folyóiratban jelent meg, amelyben a szakértők a tanulmány jelentőségére hívták fel a figyelmet. Úttörő eredményeik ugyanis segíthetnek felismerni az egészségügyi kockázatokat az alapján, hogy milyen valakinek a gondolkodásmódja vagy a viselkedése.