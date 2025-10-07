A világ legidősebb férfija elárulta a hosszú élet titkát: csupán ennyi lenne a trükk?

A világ legidősebb férfija elárulta a hosszú élet titkát, miután megünnepelte 113. születésnapját.

Elárulta titkát a világ legidősebb férfija. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

113. születésnapját ünnepelte a világ legidősebb férfija

A Brazíliában született João Marinho Neto 113 éves lett október 5-én, vasárnap, és szerettei nagy ünnepséget szerveztek számára.

Neto Guinness-világrekorder lett, miután a szervezet 2024 novemberében a világ legidősebb férfijának nyilvánította őt, a korábbi rekorder, a brit John Tinniswood halála után, aki 112 évesen hunyt el. A Guinness megerősítette, hogy João Neto 112 éves és 52 napos volt Tinniswood halálakor.

Mostanra azonban a világ legidősebb férfija betöltötte a 113. évét, és nagy bulival ünnepelte a mérföldkövet, amelyet szerettei szerveztek neki. Ő a 26. legidősebb férfi a történelemben, akinek életkorát hitelesen dokumentálták.

Hosszú életének titka

Amikor a Guinness szakértői megkérdezték, mi a hosszú élet titka, Neto azt mondta, minden azon múlik, hogy szerető emberek vegyenek körül, és az ember jó társaságban töltse el az életét.

A világrekorder 1912. október 5-én született Maranguapéban, Ceará állam egyik településén, Brazíliában, és ő az utolsó életben lévő férfi, aki abban az évben született. Családja földművesekből állt, és João már négyéves korában édesapjával dolgozott a földeken, gondozta a marhákat és gyümölcsöt szüretelt. Később hét gyermeke született, majd 22 unokája, 15 dédunokája és három ükunokája.

A Guinness az Instagramon is megemlékezett a különleges születésnapról, egy képsorozattal ünnepelve Netót.

Boldog 113. születésnapot kívánunk João Marinho Netónak, a világ legidősebb férfijának! A brazil férfi ma hatalmas mérföldkövet ünnepel egy nagy parti keretében, amelyet szerettei szerveztek számára... João imádja az életet, tavaly novemberben pedig elnyerte a legidősebb élő férfi címet a brit John Tinniswood halálát követően, aki 112 évesen távozott.

Neto ugyan a világ legidősebb férfija, de nem ő a legidősebb ember, ez a cím a brit Ethel Caterhamé, aki 2024 augusztusában ünnepelte 116. születésnapját. Természetesen szülinapján erről is megemlékezett, és egy közös képet küldött Caterhamnek - írta a Mirror.