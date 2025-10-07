Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Amália névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A világ legidősebb férfija elárulta a hosszú élet titkát: csupán ennyi lenne a trükk?

a világ legidősebb embere
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 07. 09:30
hosszú élet titkaszületésnap
Nagy ünnepléssel készült családja a szülinapjára. A brazil származású férfi idén nyáron kapta meg a világ legidősebb férfija címet, és most, 113. születésnapján elárulta titkát.

A világ legidősebb férfija elárulta a hosszú élet titkát, miután megünnepelte 113. születésnapját.

Elárulta titkát a világ legidősebb férfija.
Elárulta titkát a világ legidősebb férfija. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

113. születésnapját ünnepelte a világ legidősebb férfija

A Brazíliában született João Marinho Neto 113 éves lett október 5-én, vasárnap, és szerettei nagy ünnepséget szerveztek számára.

Neto Guinness-világrekorder lett, miután a szervezet 2024 novemberében a világ legidősebb férfijának nyilvánította őt, a korábbi rekorder, a brit John Tinniswood halála után, aki 112 évesen hunyt el. A Guinness megerősítette, hogy João Neto 112 éves és 52 napos volt Tinniswood halálakor.

Mostanra azonban a világ legidősebb férfija betöltötte a 113. évét, és nagy bulival ünnepelte a mérföldkövet, amelyet szerettei szerveztek neki. Ő a 26. legidősebb férfi a történelemben, akinek életkorát hitelesen dokumentálták.

Hosszú életének titka

Amikor a Guinness szakértői megkérdezték, mi a hosszú élet titka, Neto azt mondta, minden azon múlik, hogy szerető emberek vegyenek körül, és az ember jó társaságban töltse el az életét.

A világrekorder 1912. október 5-én született Maranguapéban, Ceará állam egyik településén, Brazíliában, és ő az utolsó életben lévő férfi, aki abban az évben született. Családja földművesekből állt, és João már négyéves korában édesapjával dolgozott a földeken, gondozta a marhákat és gyümölcsöt szüretelt. Később hét gyermeke született, majd 22 unokája, 15 dédunokája és három ükunokája.

A Guinness az Instagramon is megemlékezett a különleges születésnapról, egy képsorozattal ünnepelve Netót.

Boldog 113. születésnapot kívánunk João Marinho Netónak, a világ legidősebb férfijának! A brazil férfi ma hatalmas mérföldkövet ünnepel egy nagy parti keretében, amelyet szerettei szerveztek számára... João imádja az életet, tavaly novemberben pedig elnyerte a legidősebb élő férfi címet a brit John Tinniswood halálát követően, aki 112 évesen távozott.

Neto ugyan a világ legidősebb férfija, de nem ő a legidősebb ember, ez a cím a brit Ethel Caterhamé, aki 2024 augusztusában ünnepelte 116. születésnapját. Természetesen szülinapján erről is megemlékezett, és egy közös képet küldött Caterhamnek - írta a Mirror.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu