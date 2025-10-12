Téged is érint a menopauza? A szakértő szerint ezek az ételek megkönnyítik az átmenetet

A nők életének természetes része a menopauza, ami akkor következik be, amikor a menstruációs ciklus végleg véget ér. Azonban az átmenet akár több évig is eltarthat, ahogyan az ezzel együttjáró kellemetlen panaszok is. Ezért most összegyűjtöttük azokat az ételeket és tápanyagokat, amelyek segíthetnek abban, hogy könnyebben átvészeld ezt a nehéz időszakot.

Eláruljuk, hogyan vedd fel a harcot a menopauza ellen.

Fotó: MementoJpeg / GettyImages

Hogyan segíthet az étkezés a menopauza tünetein?

Ahogyan említettük, a menopauza számtalan kellemetlenséget okozhat, amelyen Papp-Klisóczki Alexandra táplálkozási tanácsadó szerint egy kiegyensúlyozott étrend sokat segíthet.

Ebben az időszakban csökken a szervezet ösztrogénszintje, sokan küzdenek hangulatváltozással, hőhullámokkal és alvászavarral

– sorolta a szakértő a változókorral járó problémákat, majd rátért azokra az ételekre és tápanyagokra, amelyeket ilyenkor érdmes fogyasztani és, amiket inkább kerüljünk.

Így étkezz, hogy enyhíthess a menopauza kellemetlen tünetein

Annak érdekében, hogy megelőzd a csontritkulást, rendkívül fontos a D-vitamin pótlása, amit természetes úton joghurtból, kefirből és sajtokból tudsz bevinni, de persze ott vannak a táplálékkiegészítők is.

Emellett fontos, hogy sok, különböző zöldséget és gyümölcsöt fogyassz ebben az időszakban.

Vitamin és ásványi anyag tartalmuk elengedhetetlen, míg a bennük található rost segíti az emésztést is

– magyarázta a táplálkozási tanácsadó, majd kiemelte a teljes kiőrlésű gabonák jelentőségét, melyek rosttartalmuk révén hozzájárulnak a teltségérzet fenntartásához és a testsúlykontrollhoz. A szakértő szerint ugyanis az utóbbi ebben az időszakban kulcsfontosságú, hiszen a nők anyagcseréje lassul, a hormonális változások pedig „megnehezíti az optimális testsúly megtartását”.

Menopauza alatt nagyon fontos, hogy pótold a D-vitamint.

Fotó: PhotoLife94 / GettyImages

Továbbá rendkívül hasznosak az egészséges zsírok, amelyek omega-3 tartalmuknak köszönhetően segíthetnek a hőhullámok leküzdésében.

A leghasznosabb zsírforrások a tengeri halak, dió, lenmag, extra szűz olívaolaj

– sorolta Papp-Klisóczki Alexandra, végül pedig rátért a fehérjebevitelre, amit érdemes sovány húsokból fedezni.