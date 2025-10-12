Téged is érint a menopauza? A szakértő szerint ezek az ételek megkönnyítik az átmenetet

A nők életének természetes része a menopauza, ami akkor következik be, amikor a menstruációs ciklus végleg véget ér. Azonban az átmenet akár több évig is eltarthat, ahogyan az ezzel együttjáró kellemetlen panaszok is. Ezért most összegyűjtöttük azokat az ételeket és tápanyagokat, amelyek segíthetnek abban, hogy könnyebben átvészeld ezt a nehéz időszakot.
Ahogyan említettük, a menopauza számtalan kellemetlenséget okozhat, amelyen Papp-Klisóczki Alexandra táplálkozási tanácsadó szerint egy kiegyensúlyozott étrend sokat segíthet.
Ebben az időszakban csökken a szervezet ösztrogénszintje, sokan küzdenek hangulatváltozással, hőhullámokkal és alvászavarral
– sorolta a szakértő a változókorral járó problémákat, majd rátért azokra az ételekre és tápanyagokra, amelyeket ilyenkor érdmes fogyasztani és, amiket inkább kerüljünk.
Annak érdekében, hogy megelőzd a csontritkulást, rendkívül fontos a D-vitamin pótlása, amit természetes úton joghurtból, kefirből és sajtokból tudsz bevinni, de persze ott vannak a táplálékkiegészítők is.
Emellett fontos, hogy sok, különböző zöldséget és gyümölcsöt fogyassz ebben az időszakban.
Vitamin és ásványi anyag tartalmuk elengedhetetlen, míg a bennük található rost segíti az emésztést is
– magyarázta a táplálkozási tanácsadó, majd kiemelte a teljes kiőrlésű gabonák jelentőségét, melyek rosttartalmuk révén hozzájárulnak a teltségérzet fenntartásához és a testsúlykontrollhoz. A szakértő szerint ugyanis az utóbbi ebben az időszakban kulcsfontosságú, hiszen a nők anyagcseréje lassul, a hormonális változások pedig „megnehezíti az optimális testsúly megtartását”.
Továbbá rendkívül hasznosak az egészséges zsírok, amelyek omega-3 tartalmuknak köszönhetően segíthetnek a hőhullámok leküzdésében.
A leghasznosabb zsírforrások a tengeri halak, dió, lenmag, extra szűz olívaolaj
– sorolta Papp-Klisóczki Alexandra, végül pedig rátért a fehérjebevitelre, amit érdemes sovány húsokból fedezni.
„Itt mindenképp megemlíteném még a szója fogyasztását is, amelytől nem kell félni!” –hangsúlyozta kiemelve az étel fitoösztrogén-tartalmának köszönhetően kimondottan segít a menopauza tüneteinek enyhítésében.
A túlzott alkoholfogyasztás az alvásminőség romlását okozhatja és a hőhullámok intenzitását is növelheti. A koffeinfogyasztás szintén hozzájárulhat az alvászavarok megjelenéséhez és a hangulatingadozásokat is erősebbé teszi, fokozhatja a stresszt és az ingerültséget, így érdemes mérsékelt mennyiségben fogyasztani
– vette sorra a táplálkozási tanácsadó azokat a dolgokat, amiket jobb, ha kerülünk. Emellett felhívta a figyelmet a hozzáadott cukrot tartalmazó ételek és a finomított szénhidrátban gazdag, ultrafeldogozott élelmiszerek veszélyeire is, melyek fogyasztása súlygyarapodáshoz vezethet.
Az alábbi videóból megtudhatod, hogyan hat a menopauza az agyra:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.