/Divat és kényelem menopauza alatt: 5+1 praktikus tipp, hogy átvészeld, amikor elönt a forróság

Hirtelen lett kibírhatatlanul meleg. Ha menopuza és hőhullámok gyötörnek, vagy csak simán folyik rólad a víz a nyári hónapokban, akkor van egy jó hírünk, hoztunk 5 tippet, amivel elviselhetőbbé teheted helyzeted! Olvass tovább!

Divat és kényelem menopauza idején? 5+1 praktikus tipp, hogy átvészeld, mikor elönt a forróság

Fotó: farec / Shutterstock

5+1 öltözködési tipp menopauza idejére, ha elönt a forróság

Anyagválasztás

Az első és legfontosabb aranyszabály, ha hőhullámokról van szó, hogy figyelj az anyagválasztásra. Válassz pamut, len vagy viszkóz ruhadarabokat, hiszen bármilyen méregdrága izzadásgátlót magadra kenhetsz, ha szintetikus ruhát választasz, mit sem ér az egész. Egyszer s mindenkorra jegyezzük meg végre: a szintetikus anyagok fokozzák az izzadást!

Figyelj a színválasztásra

A világos- és pasztellszíneken nem csak kevésbé látszik meg a hónaljad alatti pisztolytáska, de a hőt is kevésbé vonzzák. Kerüld a feketét, és a sötétebb árnyalatokat!

Viselj mintásat

A mintás ruhákon kevésbé látszik meg az izzadságfolt, ha jól válogatsz, nem csak divatos lehetsz, de fesztelenül élvezheted a nyarat is!

Szabás és stílus

A lazább fazon mindenképpen szerencsés választás egy feszülő ruhadarab helyett. Válasz lenge, természetes anyagból készült ruhát és felejtsd el a rétegezést.

Leghálásabb kiegészítő – a legyező

A legyező bomba fegyver mikor rád tör a hőhullám!

Fotó: Manuel Orts / Shutterstock

Szuper találmány – köszönjük Marco Polonak, hogy behozta Európába –, bármikor előveheted és még elegánsnak is tűnsz tőle. Olyan nincs, hogy nem találsz egyetlen legyezőt sem, ami illene a stílusodhoz, hiszen ma már legyezőboltok is vannak. Nézz körbe és szerezz be akár többet is! Hűsít és feldobja a szetted!

+Tipp: Viselj légáteresztő fehérneműt, ami könnyen szellőzik. Kerüld a műszálasat, ami csak fokozza az izzadást.

Az alábbi videóban többet is megtudhatsz arról, hogy milyen nyári ruhákat érdemes viselni 50 felett: