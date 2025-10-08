Meglepő ok áll az idősek szaga mögött – A megoldás pedig egyszerűbb, mint gondolnád

Ha jobban belegondolunk, az idősek szaga nem egy meglepő jelenség. Az életkorral járó változás: ugyanúgy, ahogyan például az újszülötteken is érzünk egy tipikus illatot, a szépkorúakon is. De a sztereotípiákkal ellentétben, ennek semmi köze a higiéniához. Illetve az a bizarr teória sem állja meg a helyét, hogy ruhájukon érezzük a szekrényekben elhelyezett molyirtó szagát. A tudomány szerint, valami egészen más áll a háttérben.

Számoljunk le az előítéletekkel: az idősek szaga nem köthető a higiéniához!

Fotó: Robert Kneschke / Shutterstock

Általában elutasítóan, ítéletekkel emlegetik az emberek az „idős szagot”. Pedig valójában nem egy kellemetlen illatról van szó. Sokan teljesen semlegesnek vagy egyszerűen csak ismeretlennek, beazonosíthatatlannak vélik. A köztudatban az idősebb emberekkel szemben kialakult sztereotípia miatt él negatív kép a jelenségről.

De fontos tisztázni, hogy itt még véletlenül sem a tisztaság hiányáról van szó! Ezt a tipikus illatot a zuhanyzás, dezodorok vagy parfümök nem fogják eltüntetni. Az időskor szagának hátterében biológiai, biokémiai folyamatok állnak.

Az idősek szaga: ez a valódi oka a jellegzetes illatnak

A jelenség középpontjában egy vegyület áll, a 2-nonenal, ami a zsírsavak oxidációja mentén jelenik meg a bőr felszínén.

A kutatások szerint, ez a vegyület csak a 40 év feletti embereknél kezd jelentkezni, és az élet előrehaladtával egyre több termelődik belőle. A bőr öregedésével pedig, a természetes antioxidánsok száma is csökkenni kezd, ami ahhoz vezet, hogy a test egyre kevésbé lesz képes semlegesíteni az oxidáció által létrehozott melléktermékekeket. Így lehet, hogy minél idősebb valaki, annál intenzívebben kiütközik a vegyület illata.

Így szabadulhatsz meg az időskor szagától

Nem a fürdőszobában vagy a drogériákban kell keresni a megoldást. Ha kényelmetlennek érzed és tompítanál rajta, a konyha felé vedd az irányt!

A kutatók megállapították, hogy a gombák a leghatékonyabbak a szag kezelésére. Különösen a shiitake és a laskagomba. Ugyanis a gombák tele vannak egy erős antioxidánssal; az ergotioneinnel, ami segít megállítani a zsírok oxidációját. Tehát azt a biokémiai folyamatot, ami a 2-nonenal kialakulásához vezet.