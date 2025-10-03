5 tudományosan alátámasztott tipp, amivel megállíthatod a hajhullást és beindíthatod a növekedést

Ősszel még többen szembesülünk hajhullással. A reggeli készülődés után a fésűben maradt szálak a legtöbbünkből szorongást váltanak ki. Az még inkább, ha a hajritkulás a tükörben is feltűnik egy idő után. De ha megértjük mi okozza és hogyan tehetünk ellene, megállíthatjuk a hajhullást, és segíthetünk a hajhagymáink működésének serkentésében, hogy újra beindítsuk a hajunk növekedését.
Az átlagos hajhullás körülbelül napi 100-150 hajszál elvesztésével jár. Ez az a mennyiség, amiért még nem kell aggódnunk. Abban az esetben, ha ez a szám növekedni kezd, vagy a haj láthatóan ritkul, már érdemes beleásnunk magunkat a hajhullás lehetséges okaiba.
A genetika és az olyan hormonális változások, mint a menopauza vagy a PCOS gyakran állnak a hajveszteség hátterében. De nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a hajápolási szokásaink, a stressz és az étrendünk is rengeteget számítanak.
A stresszes életmód nemcsak a hangulatodat befolyásolja, de valós egészségügyi kockázatokkal jár, így érdemes törekedni a stresszmentes életmód megteremtésére. Például a hajad érdekében is.
A nagy lelki és/vagy fizikai nyomás komoly hulláshoz vezet, ami során nagy mennyiségű hajat veszíthetsz. De szerencsére ez az állapot kezelhető, visszafordítható a stressz oldásával.
Ha nem megfelelő, tápanyagszegény étrendet követsz, az a hajadat is megviseli. Főleg a vas- és fehérjehiány a legnagyobb ludas a rossz táplálkozás okozta hajhullás esetében.
Ha azt szeretnéd, hogy a hajad megerősödjön, tovább növekedjen, figyelj, hogy megfelelő mennyiségű vasat és fehérjét vigyél be rendszeresen. Ezt megteheted például hüvelyesek, tojás, halak, sovány húsok és teljes kiőrlésű gabonák fogyasztásával. Illetve a C-vitaminban gazdag gyümölcsök is remek támogatást nyújthatnak.
A mindennapi hajápolási rutinod rengeteget számít a hajhullás megelőzésében. A fonatok, szoros copfok extra terhelést jelentenek a hajadnak, ami felgyorsítja a hajhullást.
Ne húzd tépd, fésüld túl erősen a hajad, és használj kímélő samponokat, balzsamot minden hajmosás során.
A gyakori festés, – főleg a szőkítés – szintén növeli a hajhullás kockázatát. Ha mindenképp festeni szeretnéd a hajadat, próbálj az eredeti árnylathoz közeli színt választani, így sokkal kevesebb kémiai kezelésre lesz szükség.
Ugyanígy érdemes kerülni a hajvasalást és minimalizálni a hővel való hajformázást is, ha szeretnéd, hogy a hajad egészséges legyen és természetes ütemében növekedjen.
A korpásodás önmagában nem okoz hajhullást, de a velejáró viszketés és a fejbőr vakargatása gyengíti a hajhagymáidat. Erre különösen hajlamosít a hideg időjárás, illetve a stressz is, de könnyen kezelhető korpásodás elleni samponokkal.
A minoxidil vagy más néven rogaine a legismertebb orvosi kezelés a hajhullásra, ami abban segít, hogy meghosszabbítja a hajszálak aktív növekedési fázisát.
A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.
