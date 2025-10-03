5 tudományosan alátámasztott tipp, amivel megállíthatod a hajhullást és beindíthatod a növekedést

Ősszel még többen szembesülünk hajhullással. A reggeli készülődés után a fésűben maradt szálak a legtöbbünkből szorongást váltanak ki. Az még inkább, ha a hajritkulás a tükörben is feltűnik egy idő után. De ha megértjük mi okozza és hogyan tehetünk ellene, megállíthatjuk a hajhullást, és segíthetünk a hajhagymáink működésének serkentésében, hogy újra beindítsuk a hajunk növekedését.

Ezekkel a módszerekkel tehetsz a hajhullás ellen

Miért hullik a hajad?

Az átlagos hajhullás körülbelül napi 100-150 hajszál elvesztésével jár. Ez az a mennyiség, amiért még nem kell aggódnunk. Abban az esetben, ha ez a szám növekedni kezd, vagy a haj láthatóan ritkul, már érdemes beleásnunk magunkat a hajhullás lehetséges okaiba.

A genetika és az olyan hormonális változások, mint a menopauza vagy a PCOS gyakran állnak a hajveszteség hátterében. De nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a hajápolási szokásaink, a stressz és az étrendünk is rengeteget számítanak.

5 tipp, amivel megállíthatod a hajhullást és beindíthatod a hajad növekedését

1. Stresszoldás

A stresszes életmód nemcsak a hangulatodat befolyásolja, de valós egészségügyi kockázatokkal jár, így érdemes törekedni a stresszmentes életmód megteremtésére. Például a hajad érdekében is.

A nagy lelki és/vagy fizikai nyomás komoly hulláshoz vezet, ami során nagy mennyiségű hajat veszíthetsz. De szerencsére ez az állapot kezelhető, visszafordítható a stressz oldásával.

2. Helyes étkezés

Ha nem megfelelő, tápanyagszegény étrendet követsz, az a hajadat is megviseli. Főleg a vas- és fehérjehiány a legnagyobb ludas a rossz táplálkozás okozta hajhullás esetében.

Ha azt szeretnéd, hogy a hajad megerősödjön, tovább növekedjen, figyelj, hogy megfelelő mennyiségű vasat és fehérjét vigyél be rendszeresen. Ezt megteheted például hüvelyesek, tojás, halak, sovány húsok és teljes kiőrlésű gabonák fogyasztásával. Illetve a C-vitaminban gazdag gyümölcsök is remek támogatást nyújthatnak.

3. Kíméletes hajápolás

A megfelelő hajápolással sokat tehetsz a hajad egészségéért

A mindennapi hajápolási rutinod rengeteget számít a hajhullás megelőzésében. A fonatok, szoros copfok extra terhelést jelentenek a hajadnak, ami felgyorsítja a hajhullást.