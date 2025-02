Véraláfutások kezelése

Sajnos nem túl szép látvány, ezért szeretnénk mielőbb megszabadulni tőle. Idővel magától is elmúlik, de ha nem szeretnénk két hétig takargatni a véraláfutásunkat, vagy túlságosan gyakran jelenik meg a testünkön, akkor érdemes bevetnünk néhány jól bevált módszert.

Így lehet eltüntetni a véraláfutásokat! / Fotó: Linda Prebreza / Pexels (illusztráció)



Mi okozza a véraláfutást?

Mindannyiunkkal előfordult már, hogy itt-ott véraláfutást fedeztünk fel magunkon.

– Elsősorban sérülés – tehát ütés, nyomás - hatására az épen maradt felhám alatt a hajszálerek megrepednek, a vér a környező szövetekből nem kifelé, hanem befelé szivárog. Ezt sötétvörös, majd kékesfekete, később esetleg zöldes-sárgás elszíneződés jelzi. A mechanikus sérülés utáni napokban a folt színe folyamatosan változik mindaddig, míg a vérömleny teljesen fel nem szívódik. A folyamat általában 10-14 napig tart, ezt követően áll vissza a bőr természetes színe. Minden életkorban – de különösen idősödve – meglehetősen gyakori jelenség. Spontán véraláfutás is kialakulhat, ennek oka lehet az öröklött érfal-gyengeség, a vérképzőszervi eltérés vagy az esetleges autoimmun betegség. Első lépésként a kivizsgálás belgyógyászaton történik, mint ahogy a kezelése is. Előrehaladott életkorban a zsírpárnák elvesztésével, a bőr vékonyabbá válásával, szövetállományának fokozatos leépülésével, a hajszálerek falának gyengülésével nő az apróbb mechanikai sérülések nyomán kialakuló bevérzések esélye. A hajszálerek sérülékenysége összefüggésbe hozható a hormonháztartás változásával, így az ösztrogén hormon termelésének csökkenésével, illetve megszűnésével is. Nem véletlen, hogy például a menopauza idején kék, lila foltocskák jelennek meg a nők különféle testtájain anélkül, hogy bármilyen sérülés érte volna az adott bőrfelszínt – mondja dr. Phillips Krisztina bőrgyógyász-kozmetológus szakorvos, aki azt is elárulja, hogyan szabadulhatunk meg mielőbb a véraláfutásoktól.

Szedjünk vitaminokat!

A véraláfutások legártatlanabb, könnyen rendezhető oka gyakran az, hogy a szükségesnél kevesebb K, B12-vitamin vagy folsav jut a szervezetünkbe, amelyek szerepe elsősorban a véralvadási folyamatokban jelentős. Felszívódási zavar vagy súlyos alultápláltság, de akár téli vitaminszegény táplálkozás is előidézhet ilyen hiányállapotokat. A C-vitamin is fontos, jó hatással van a hajszálerek falára, azaz erősíti, a sérülésekkel szemben ellenállóbbá teszi őket. Az apró bevérzéseket akár gyógyszer is kiválthatja, mint például szteroidtartamú vagy szalicilt tartalmazó készítmény tartós szedése. Ilyenkor is érdemes extra adag vitamint juttatni a szervezetünkbe, hogy csökkentsük a véraláfutások kialakulását, gyorsítsuk a gyógyulását.