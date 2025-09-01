Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramÁzsia ExpresszA kísértés
Így segít az egészséged fenntartásában a számmisztika

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 01. 12:15
Ha életed bármely területén megbomlik a harmónia, a lelki problémák egy bizonyos idő múlva fizikai síkon, betegségek képében is megjelenhetnek. Hogyan kerüld el ezt? A számmisztika és a Fanny magazin cikke segít!
Bors
A szerző cikkei

Sorsmissziószámunk megmutatja, melyek lehetnek az alapvető jellemvonásaink, és mi a feladatunk, küldetésünk a jelenlegi életünkben. Az is kiderül belőle, hogy mi okozhat egészségügyi problémát, és miként tudjuk kivédeni azt. A számmisztika tehát az egészségünk megőrzésében is segíthet. 

A számmisztika segítségével elindul a hölgy a gyógyulás útján
Gondoltad volna, hogy a számmisztika az egészségmegőrzésben is segíthet? 
Fotó: Anuta23 /  Shutterstock 

Számmisztika és egészségmegőrzés

Szívproblémák

Gyakran túl sokat vársz el saját magadtól és másoktól – lelki szinten ez állhat a testi panaszaid hátterében. Gerincproblémák, szívritmus zavar, szembántalmak, magas vérnyomás és hajhullás fordulhatnak elő nálad. A számmisztika szerint ez különösen jellemző azokra, akik hajlamosak a túlterhelésre. Ez utóbbi minden más sorsmissziószámú férfinál is azt jelzi, hogy egy erős anya vagy nő van a közelében.

MI SEGÍTHET? Ne vedd annyira a szívedre a dolgokat!

Önértékelési problémák

Amennyiben hajlamos vagy a szorongásra, a féltékenységre, gond lehet az önértékeléseddel. A számmisztika itt is segíthet felismerni azokat a mintákat, amelyek újra és újra visszatérnek az életedben. Amikor pedig valaki valamit nem tud elfogadni, megemészteni, gyomor- és bélproblémák jelentkezhetnek nála, illetve a hölgyeknél a női szervek is érintettek lehetnek. A szem alatti sötét karikák és a páros szervek betegségei legtöbbször párkapcsolati problémára utalnak.

MI SEGÍTHET? Ne legyél kishitű, és ne akarj megfelelni mindenkinek!

Pánikbetegség

Ha fokozottan hajlamos vagy a kapkodásra, idegeskedésre, nálad az állandó rohanás okozza a legtöbb gondot. Idegrendszeri problémák, légző- és mozgásszervi betegségek, hipochondria, pánikbetegség és balesetek is könnyen előfordulhatnak.

MI SEGÍTHET? Ne legyél szétszórt, ne hajtsd túl magad, és próbálj ki valamilyen relaxációs technikát!

Ízületi fájdalmak

Abban az esetben, ha túlságosan kritikus vagy magaddal, ízületi fájdalmak, reuma, a csontrendszerrel és a gerincoszloppal kapcsolatos betegségek, valamint köszvény is jelentkezhet.

MI SEGÍTHET? Igyekezz rugalmasabb lenni, és meglátni a pozitív dolgokat is!

A számmisztika segítségével irányt mutatnak egy gyereknek
A számmisztika nem csak a sorselemzésben lehet a segítségünkre
Fotó: Tatevosian Yana /  Shutterstock 

Magas vérnyomás, májbetegségek

Az érzelmek megélését illetően nehézségekbe ütközöl. Lassan jutsz el odáig, hogy megbízz az emberekben, időnként pedig kicsit rosszmájú lehetsz másokkal. Magas vérnyomás, májjal, artériákkal, emésztőmirigyekkel kapcsolatos problémák veszélyeztetik az egészséged.

MI SEGÍTHET? Fontos lenne, hogy időnként megnyílj a környezeted előtt!

Pajzsmirigy betegségek

Ha gyakran vannak önelfogadási problémáid, sokszor a belső bizonytalanságod az anyagi biztonság megteremtésével próbálod ellensúlyozni. A számmisztika alapján az ilyen belső feszültségek gyakran tükröződnek testi tünetekben is. Emiatt a vesék, a nemi szervek gyakori panaszai, valamint pajzsmirigybetegségek fordulhatnak elő.

MI SEGÍTHET? Próbáld meg saját magadban megtalálni a békét és a nyugalmat!

Gerincproblémák

A rugalmatlanság jellemző lehet önre, elég rosszul viseli a változásokat. Emiatt kövesedés, meszesedés, sorvadások, törések, szűkületek, bőr-, fül- és gerincproblémák jelentkezhetnek.

MI SEGÍTHET? Ne legyél ennyire makacs és pesszimista!

A számmisztika szerint a hölgynek lelki problémái vannak és emiatt fáj a háta
A számmisztika szerint a gerincproblémák is manifesztálódhatnak a lelki problémákból
Fotó: amenic181 /  Shutterstock 

Fogfájás

Amennyiben a végletek embereként az élet viharaiba is szenvedélyesen veted bele magad, vigyázz, mert fogproblémák, gyulladások, epepanaszok, láz, pattanások, égési sérülések, nemi betegségek és allergia kínozhatnak.

MI SEGÍTHET? Próbálj békét kötni önmagával és a világgal!

Allergia és depresszió

Ha érzékeny és empatikus személyiség vagy, de hajlamos a ború látásra, akkor vízháztartásproblémáid, szenvedélybetegségek, gyógyszerfüggőség, depresszió, allergia és mérgezések jelentkezhetnek a leggyakrabban.

MI SEGÍTHET? Acélozd meg magad egy kicsit, és ne menekülj a realitás elől, vállald fel a konfliktusokat!

Így számold ki a sorsmissziószámod:

A számmisztika egyik alapeszköze a sorsmissziószám. Add össze egyenként a születési dátumod számjegyeit, majd az így kapott számot, ha szükséges, összeadással egyszerűsítsd le egy számjegyűvé. Például: 1972. 11. 09. = 1 + 9 + 7 + 2 + 1 + 1 + 0 + 9 = 30 = 3 + 0 = 3

