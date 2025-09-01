Így segít az egészséged fenntartásában a számmisztika

Sorsmissziószámunk megmutatja, melyek lehetnek az alapvető jellemvonásaink, és mi a feladatunk, küldetésünk a jelenlegi életünkben. Az is kiderül belőle, hogy mi okozhat egészségügyi problémát, és miként tudjuk kivédeni azt. A számmisztika tehát az egészségünk megőrzésében is segíthet.

Gondoltad volna, hogy a számmisztika az egészségmegőrzésben is segíthet?

Fotó: Anuta23 / Shutterstock

Számmisztika és egészségmegőrzés

Szívproblémák

Gyakran túl sokat vársz el saját magadtól és másoktól – lelki szinten ez állhat a testi panaszaid hátterében. Gerincproblémák, szívritmus zavar, szembántalmak, magas vérnyomás és hajhullás fordulhatnak elő nálad. A számmisztika szerint ez különösen jellemző azokra, akik hajlamosak a túlterhelésre. Ez utóbbi minden más sorsmissziószámú férfinál is azt jelzi, hogy egy erős anya vagy nő van a közelében.

MI SEGÍTHET? Ne vedd annyira a szívedre a dolgokat!

Önértékelési problémák

Amennyiben hajlamos vagy a szorongásra, a féltékenységre, gond lehet az önértékeléseddel. A számmisztika itt is segíthet felismerni azokat a mintákat, amelyek újra és újra visszatérnek az életedben. Amikor pedig valaki valamit nem tud elfogadni, megemészteni, gyomor- és bélproblémák jelentkezhetnek nála, illetve a hölgyeknél a női szervek is érintettek lehetnek. A szem alatti sötét karikák és a páros szervek betegségei legtöbbször párkapcsolati problémára utalnak.

MI SEGÍTHET? Ne legyél kishitű, és ne akarj megfelelni mindenkinek!

Pánikbetegség

Ha fokozottan hajlamos vagy a kapkodásra, idegeskedésre, nálad az állandó rohanás okozza a legtöbb gondot. Idegrendszeri problémák, légző- és mozgásszervi betegségek, hipochondria, pánikbetegség és balesetek is könnyen előfordulhatnak.

MI SEGÍTHET? Ne legyél szétszórt, ne hajtsd túl magad, és próbálj ki valamilyen relaxációs technikát!

Ízületi fájdalmak

Abban az esetben, ha túlságosan kritikus vagy magaddal, ízületi fájdalmak, reuma, a csontrendszerrel és a gerincoszloppal kapcsolatos betegségek, valamint köszvény is jelentkezhet.

MI SEGÍTHET? Igyekezz rugalmasabb lenni, és meglátni a pozitív dolgokat is!

A számmisztika nem csak a sorselemzésben lehet a segítségünkre

Fotó: Tatevosian Yana / Shutterstock

Magas vérnyomás, májbetegségek

Az érzelmek megélését illetően nehézségekbe ütközöl. Lassan jutsz el odáig, hogy megbízz az emberekben, időnként pedig kicsit rosszmájú lehetsz másokkal. Magas vérnyomás, májjal, artériákkal, emésztőmirigyekkel kapcsolatos problémák veszélyeztetik az egészséged.