„Egy véraláfutást találtam a terhességem alatt, ami majdnem az életembe került!" - állítja egy édesanya

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 24. 07:30
A fiatal édesanya először nem vette komolyan a tüneteket, ami majdnem az életébe kerülhetett volna.
Egy fiatal édesanya osztotta meg megrázó történetét arról, hogyan vezetett egy aprónak tűnő jel egy ritka, életveszélyes betegség felfedezéséhez. Rebekah, a 27 éves kismama terhessége teljesen problémamentesen zajlott, egészen addig, amíg a 28. héten különös véraláfutásokat nem vett észre a testén.

alt=A fiatal édesanya rendkívül aggasztó tüneteket tapasztalt a terhessége alatt / Fotó: Pexels (Illusztráció)
Az édesanya teljesen kétségbe volt esve

Először nem tulajdonított nagy jelentőséget a szokatlan tüneteinek, ám hamarosan kiderült, hogy a foltok egy súlyos kór, a trombotikus trombocitopéniás purpura jelei voltak. Ez egy rendkívül ritka, de halálos állapot, amely során apró vérrögök keletkeznek az erekben. A háziorvos magas vérnyomást és fehérjét talált a vizeletében, ami preeclampsiára utalt, ezért Rebekah-t azonnal kórházba küldték. Vérnyomása rohamosan emelkedett, végül 172/100 fölé. Az orvosok sürgősségi császármetszést terveztek, de a nő vérlemezkeszáma annyira alacsony volt, hogy a műtét életveszélyes lett volna.

A helyzet kritikusra fordult, mivel Rebekah látása hirtelen elhomályosult, egyik szemére szinte megvakult. Azonnali plazmaferezis-kezelést kapott, több mint 20 liter plazmával, amely végül megmentette az életét. Amikor vérlemezkeszáma kissé stabilizálódott, az orvosok mégis vállalták a kockázatos császármetszést. Rebekah úgy lépett be a műtőbe, hogy attól félt, nem éli túl. Szerencsére az operáció sikerült, kislánya, Hope Catherine, a koraszülött osztályra került, ő maga pedig intenzív felügyelet alatt maradt.

Két hónapot töltöttek a kórházban, de végül mindketten egészségesen térhettek haza. Rebekah ma is feldolgozza a történteket, pszichológiai segítséget is kapott és hálás családjának, férjének és gyülekezetének támogatásáért.

Ha bármilyen furcsát észlelsz, menj orvoshoz, és ha kell, harcolj magadért. A tested tudja, ha valami nincs rendben

- a 27 éves anyuka üzente kismamáknak a The Mirror cikkében.

 

 

