Felfedezték az autizmus négy új altípusát – lehet, hogy te is köztük vagy?

Az autizmusról évtizedek óta tudjuk, hogy nem egységes állapot, hanem egy széles spektrum, amelyen belül nagyon eltérően jelenhetnek meg a tünetek. A legfrissebb tudományos eredmények most tovább árnyalják a képet: a Princeton Egyetem és a Simons Foundation szakértői azonosítottak négy új, klinikailag is elkülöníthető altípust.

Új adatok elemzése alapján az autizmus négy altípusát sikerült azonosítani, mindegyik sajátos fejlődési és viselkedési mintázattal rendelkezik.

Fotó: Gorodenkoff / Shutterstock



A kutatás több mint ötezer gyerek adataira támaszkodott, amelyeket egy új, személyre szabott elemzési modell segítségével vizsgáltak meg. Az eredmények a rangos Nature Genetics folyóiratban jelentek meg, és valódi áttörést hozhatnak abban, hogy pontosabban megértsük, diagnosztizáljuk és támogassuk az autizmussal élőket.

Mi pontosan az autizmus?

Az autizmus-spektrumzavar (ASD) egy idegrendszeri fejlődési rendellenesség, amely hatással van a kommunikációra, a társas kapcsolatokra, valamint gyakran ismétlődő viselkedésekkel, különleges érdeklődési körökkel jár. A diagnózis általában kisgyerekkorban születik meg, ám sok esetben csak később ismerik fel a tüneteket. A tudomány mai állása szerint az autizmus hátterében elsősorban genetikai tényezők állnak. Bár számos tévhit él a köztudatban, például az oltások és az autizmus kapcsolatáról, minden hiteles kutatás egyértelműen cáfolja ezeket, kizárva azt is, hogy bármilyen összefüggés lenne az autizmus kialakulása és az oltások között. Ehelyett a különböző genetikai variánsok és azok aktiválódási ideje tűnik meghatározónak az autizmus kialakulásában. Éppen ezért fontos az új felfedezés: a nemrégiben azonosított altípusok nemcsak a tünetekben térnek el egymástól, hanem a genetikai hátterükben is, ami új utakat nyithat a személyre szabott diagnózis és terápia felé.

A négy új altípus

A kutatás eredményeként négy jól elkülöníthető altípus rajzolódott ki, amelyek mind más-más jellemzőkkel bírnak.

1. Társas és viselkedési nehézségekkel élők

Ebben a csoportban azok a gyerekek találhatók, akiknél leginkább megjelennek az autizmushoz kapcsolódó tipikus jegyek: nehézséget okoz számukra a társas kapcsolatok kialakítása, és gyakran ismétlődő viselkedésformákat mutatnak. Ugyanakkor fejlődésük üteme – például a beszéd vagy a járás – többnyire megegyezik társaikéval. Gyakori náluk a szorongás, a depresszió vagy az ADHD. A vizsgálatban részt vevő gyerekek 37 százaléka tartozott ide.