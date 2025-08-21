Allergiások, figyelem: nehéz időszak veszi kezdetét

Esztergom területén a parlagfűre allergiásoknak nehéz időszakkal kell szembenézniük.

A parlagfű rengeteg ember életét nehezíti meg / Fotó: Olga Turovskaja / Shutterstock

Esztergomban a parlagfű pollenkoncentrációja a mai napon elérte a magas szintet, ami az allergiás tüneteket jelentősen fokozhatja

– írja a Kemma.hu az idojarasradar.hu-ra hivatkozva. Mint írták, Komárom-Esztergom vármegyében augusztus közepétől megerősödik a parlagfű pollenszintje, így az erre érzékenyek számára a szabadtéri programok és a szellőztetés megnehezíti a mindennapokat.

A parlagfű allergia olyan tünetekkel jár, mint a tüsszögés, orrfolyás, szemviszketés, valamint súlyosabb esetekben asztmás rohamokat is előidézhet.

Ilyenkor fontos, hogy az allergiások ne töltsenek sok időt a szabadban, és részesítsék előnyben a maszkhasználatot, amennyiben a szabadlevegőn tartózkodnak, amelyre reggel 5 és délelőtt 10 óra közötti időintervallum a legalkalmasabb. Ha a felsorolt tünetek erősödni kezdenek, érdemes meglátogatni a szakorvosokat.