Immunerősítő vitaminbomba nagymamáink konyhájából – Ezért igyál ősszel minél több mustot

A mustot folyékony szőlőnek is szokták nevezni, és nem véletlenül: ez a lé valójában a szőlő friss összepréselése, ebből kifolyólag héjból, húsból, léből és a magból áll. Mivel tartalmazza az egész gyümölcsöt, nagyon magas a tápanyagtartalma, a kalória viszont annál kevesebb benne.

A must a szőlő minden értékes részét tartalmazza a héjtól a magig

Fotó: Labellepatine / Shutterstock

A must folyékony arany - és még finom is

A Borászportál leírása szerint a zúzott szőlő 1 deciliterje mindössze 100 kcal tartalmaz, emellett kb. 1 gramm zsírt és 1,4 gramm rostot, ami kifejezetten jót tesz az emésztésnek. A must ezen felül vitaminokban és ásványi anyagokban is kifejezetten gazdag ital, tele C-, E-, illetve B1, B2 és B6-vitaminnal, de említésreméltó a magnézium és káliumtartalma is.

Kiváló az antioxidánsokban

A friss, még erjesztetlen és szűretlen szőlőlé tele van antioxidánsokkal, például a szőlő héjában található rezveratrollal, ami sok egyéb mellett a szív- és érrendszer védelmében, a gyulladások csökkentésében és az öregedés lassításában játszik fontos szerepet. Mivel a szőlő természetes cukrokat tartalmaz, a must is gyors energiát biztosít, ezzel remek alternatívája lehet a hozzáadott édesítéssel készült mesterséges üdítőitaloknak.

Minél frissebb, annál ízletesebb a must

Fotó: Piotr Velixar / Shutterstock

Az emésztés csodadoktora

A mustban található sok rost – ami a szőlő héjának köszönhetően van jelen – felpörgeti az anyagcserét, az enzimek pedig az emésztést támogatják. Annak, aki lassú anyagcserével küzd, kifejezetten ajánlott mustot fogyasztani, ami enyhe hashajtó hatással is bírhat, és hozzájárulhat a salakanyagok távozásához. Ha éhgyomorra isszuk, az egész szervezet méregtelenítéséért tehetünk. Akiknek viszont érzékeny a gyomra, a savtartalom miatt kis mennyiségben kortyolja.

Érdemes a mértéket tartani

Habár a must 100%-ban természetes ital és alkoholt sem tartalmaz, nem árt odafigyelni arra, mennyit iszunk meg belőle egy nap: a javaslatok szerint felnőtteknek napi 2dl, míg gyerekeknek már 1dl elegendő ahhoz, hogy végbe menjenek a jótékony hatások. Túlzott mértékben puffadást és hasmenést okozhat.

Mivel magas a cukortartalma, cukorbetegeknek és inzulinrezisztenseknek nem kifejezetten ajánlott a fogyasztása, és azt is jó, ha tudjuk, hogy a must alapvetően nem szomjoltó ital, nem jó tehát a vizet helyettesíteni vele. Arra is tanácsos figyelni, hogy a szűretlen szőlőlé hamar erjedésnek indul, ezért ha tehetjük, még frissen igyuk meg, illetve legfeljebb pár napig tároljuk a hűtőben.