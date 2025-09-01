Te is matcha teára váltottál? Ha ezekre nem figyelsz, sokba kerülhet a döntésed

Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramÁzsia ExpresszA kísértés
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 01. 13:35
Sokan ártanak testüknek a "csodaelixírrel." A matcha tea akkor egészséges, ha helyesen fogyasztják.
Az utóbbi időben a matcha tea igazán felkapott itallá vált a közösségi média tartalomgyártói között, számos pozitív egészségügyi hatása miatt. A zöld tea japán eredetű, és olyan hírnevet szerzett magának, hogy éppen globális hiányban szenvedünk. A nagy népszerűség közepette arra már kevesen gondolnak, hogy ha rosszul fogyasztjuk, teljesen tönkreteheti a szervezetünket.

Matcha teára váltottál? Sokba kerülhet a döntésed
Matchára váltottál? Sokba kerülhet a döntésed - Fotó: Forrás: Matcha Tsuki / Press

Ahogy a vastablettát sem ajánlott kávé mellett szedni, úgy a szakértők ismét figyelmeztettek minket a koffein vasfelszívódásra gyakorolt negatív hatására. A túlzott matcha-fogyasztás növelheti a vashiány kockázatát, ami kimerültséghez vezethet, bár ironikus módon pont ennek elkerülése érdekében isszák sokan a zöld elixírt - írja a life.hu.

Sarah Martel dietetikus elmondta, hogyan is működik a felkapott italt:

A matcha tartalmaz egy L-teanin nevű aminosavat, amely nyugtató hatásáról ismert. A matcha természetes koffeintartalmával együtt úgy növeli az energiád, hogy közben kiegyensúlyozott maradhatsz, mert nincs meg a kávéhoz kapcsolódó szorongás érzése.

A matcha tele van antioxidánsokkal, így csökkenti a gyulladást és a krónikus betegségek kockázatát. Emellett a szív- és agyműködést is elősegíti, és egyeseknél az anyagcserét is gyorsíthatja, így segíthet a fogyásban is.

A vas a hemoglobin fontos része, amely az agyi fejlődés és hormontermelés szempontjából is elengedhetetlen. A matcha tanninokat tartalmaz, amelyek kötődnek a nem-hem vas formájához (ez az a vas, ami a növényi eredetű ételekben található), és ez akadályozhatja a vas felszívódását a szervezetben. 

- mondta Farzanah Nasser, táplálkozási szakértő. 

Ha tartósan fennáll, hogy a szervezet nem rendelkezik elegendő egészséges vörösvértesttel, vashiány alakulhat ki.

A vashiány tünetei: extrém fáradtság, sápadt bőr, légszomj, fejfájás, szédülés, törékeny körmök, furcsa vágyódás például jég vagy keményítő fogyasztása iránt.

De hogyan is fogyasszuk a matcha teát?

A szakértők azt javasolják, hogy ezt a habos, élénk színű, földes ízvilágú italt C-vitaminban gazdag ételekkel (például citrusfélékkel vagy paprikával) fogyasszuk, hogy segítsük a vas felszívódását.

Kirbie Daily, a Memphisi Egyetem Olimpiai Táplálkozás részlegének igazgatóhelyettese így nyilatkozott:

A matcha étkezéssel együtt vagy közvetlenül étkezés után fogyasztva erősebben gátolja a vas felszívódását, mintha két étkezés között isszuk. Azt javaslom, hogy étkezés vagy vastartalmú étrend-kiegészítő után legalább egy-két órát várjunk a matcha fogyasztásával.

 

 

