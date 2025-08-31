„Hazafelé az autóban elaludt, és többé nem ébredt fel” – Három óra alatt véget ért a 6 éves kislány élete

Egy hatéves kislány kevesebb mint három órával a kórházból való kiengedése után meghalt. Shen’iyah Greent 2019. január 11-én szállították a North Middlesex Egyetemi Kórház sürgősségi osztályára, ahol légszomj, láz, hányás és jobb lábában keletkező fájdalom miatt kért segítséget.

Édesanyja, Shanieka szerint többször is kihangsúlyozta, hogy a lánya sarlósejtes vérszegénységben szenved, de állítása szerint az orvosok nem hozták összefüggésbe a betegséget a tünetekkel, és helyette tévesen gyomor- és bélgyulladást diagnosztizáltak nála. Shanieka nem volt meggyőzve, ezért további vizsgálatokat kért az orvosoktól, de azok biztosították róla, hogy a lánya jól van, és kiengedték a kórházból. Shen'iyah este 8 órára, kevesebb mint három órával később meghalt. Sokkott kapott édesanyja azt állítja, hogy kislányát gyakorlatilag „hazaküldték meghalni”.

A hónap elején egy szívszorító vizsgálat arra a következtetésre jutott, hogy kórház gondatlansága hozzájárult Shen'iyah halálához. Most a családja választ keres arra, hogy mi történt, abban a reményben, hogy senki másnak ne kelljen ugyanazt a sorsot elszenvednie.

Shanieka, akit lánya halála után poszttraumás stressz szindrómával diagnosztizáltak, így nyilatkozott: „Ez teljes mértékben elkerülhető lett volna. Shen'iyah csak hat éves volt, és sokkal jobbat érdemelt, mint hogy hazaküldjék meghalni. Sarlósejtes vérszegénysége volt, ami azt jelentette, hogy speciális protokoll szerint kellett volna kezelni, de ez nem történt meg, és megfizette az árát. Nem kapta meg a szükséges és megérdemelt ellátást. Senki sem ismeri jobban a lányomat, mint én, de nem hallgattak rám. Vérvizsgálatot kértem, másodvéleményt kértem, többször is jeleztem, hogy valami nagyon nincs rendben. De azt mondták, hogy jól van, és menjek haza. Hazafelé az autóban elaludt, és többé nem ébredt fel.”

Amikor Shen'iyah elaludt az autóban, Shanieka kétségbeesetten megpróbálta újraéleszteni. A mentősök körülbelül egy órán át próbálták újraéleszteni, majd a hatéves kislányt visszavitték a kórházba. Tragikus módon a kísérletek végül sikertelennek bizonyultak. Shen'iyah halálának okaként a lép szekvesztrációt jelölték meg, ez egy ritka, de elismert szövődménye a sarlósejtes vérszegénységnek, amelynek során a vörösvérsejtek a lépben rekednek, ami a lép megnagyobbodását és a vérmennyiség csökkenését okozza - írja a Daily Records.