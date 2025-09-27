Előbb-utóbb mindenki szembenéz vele: így tehetsz az időskori hajhullás ellen

A hajvesztés az öregedés természetes folyamatához tartozik, de nem mindegy, milyen mértékben és milyen ütemben történik. Míg egyeseknél csak lassú ritkulás figyelhető meg, másoknál kifejezettebb hajhiány alakul ki. Az időskori hajhullás hátterében sok tényező állhat: a hormonális változások, a vérkeringés lassulása, a vitamin- és ásványianyag-hiány, illetve a különféle betegségek is hozzájárulhatnak a folyamat felgyorsulásához.

Fotó: Red Stock / Shutterstock

Az időskori hajhullás leggyakoribb okai

Az egyik legfontosabb tényező a hormonális változás, amely mindkét nemnél befolyásolja a haj növekedését. A tesztoszteron lebomlása során keletkező DHT hormon például gyengíti a hajhagymákat, ami ritkuláshoz vezethet. A genetikai hajlam szintén meghatározó: ha a családban előfordult korai vagy erőteljes hajhullás, nagyobb az esély, hogy időskorban is jelentkezik. Emellett a keringési problémák, a pajzsmirigy betegségei, a cukorbetegség és bizonyos gyógyszerek mellékhatásai is okozhatják a hajszálak elvesztését. A helytelen táplálkozás és a fokozott stressz ugyancsak hozzájárulhatnak a haj állapotának romlásához.

Mit tehetünk a megelőzésért?

Az egészséges életmód alapvető a haj védelmében is. A vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag étrend, különösen a vas, a cink, a D-vitamin és a B-vitaminok megfelelő bevitele lassíthatja a hajhullást. A rendszeres testmozgás javítja a keringést, így több tápanyag jut a hajhagymákhoz. Fontos a fejbőr ápolása: a kímélő samponok, a túlzott hőhatás és a vegyi kezelések kerülése megóvják a haj szerkezetét. A stressz csökkentése, a pihentető alvás és a rendszeres relaxációs gyakorlatok szintén hozzájárulhatnak a megelőzéshez.

Kezelési lehetőségek az időskori hajhullás ellen

A hajhullás kezelése az okok feltárásával kezdődik. Orvosi vizsgálattal kideríthető, hogy hormonális, genetikai vagy életmódbeli tényezők állnak a háttérben. Gyógyszeres kezelések – például hormonális terápiák vagy helyileg alkalmazott szerek – segíthetnek lassítani a folyamatot. Léteznek hajerősítő vitaminok és étrend-kiegészítők is, amelyek támogatják a hajhagymák működését. Egyre elterjedtebbek a modern terápiák, például a PRP-kezelés, amely a páciens saját vérplazmájával serkenti a haj növekedését, vagy a hajbeültetés, amely véglegesebb megoldást kínál erőteljes hajhiány esetén. A megfelelő kezelés kiválasztása mindig személyre szabott, és szakorvosi irányítás mellett történik.