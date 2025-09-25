Tényleg hajhullást okozhat a matcha? A kedvenc italodról szakértő rántja le a leplet

A matcha tea az utóbbi években rengeteg ember szívébe lopta be magát, ami matcha latteként vált igazán ismertté. Manapság azonban már nemcsak ital formájában találkozhatunk vele, mivel a kuriózumot sokan még az édességekbe is belecsempészik. Az egyedi ízvilágú zöld ital népszerűségében feltehetően az is óriási szerepet játszott, hogy szinte “varázserővel” ruházták fel a testünkre gyakorolt jótékony tulajdonságai miatt. De vajon mit mond a tudomány és a szakértők?

Most kiderül, hogy igaz-e a matcha teával kapcsolatos rémhír!

Sokak imádott itala a matcha lehet, hogy káros?

Mivel szinte nincs olyan ember a Földön, aki ne ismerné a matcha teát, nem ritka, hogy rémhírek is felbukkannak vele kapcsolatban. Bár az ital számtalan egészségügyi előnnyel kecsegtet, most sokan amiatt aggódnak, hogy túlzott fogyasztása hajhullást okozhat. Pedig a teanövény aminosavakat, valamint antioxidánsokat is tartalmaz, miközben kitűnően helyettesítheti a kávét magas koffeintartalmának köszönhetően.

Rémhír, ami rettegésben tartja a matcharajongókat – Szakértő fedi fel az igazságot

Egy bőrápolási márka alapítója az interneten osztotta meg aggodalmát azzal kapcsolatban, hogy a haja a túlzott matchafogyasztás után elkezdett hullani. Az esettel kapcsolatban a Metro Rob Hobson vezető táplálkozási szakértőt kérdezte, hogy fény derüljön az igazságra.

Hobson megcáfolta a rémhírt és azt állította, hogy a népszerű ital önmagában nem idézhet elő hajhullást. Ezt követően pedig kitért a matcha tannin, azaz csersav tartalmára, ami csökkentheti a vas felszívódását. A szakértő ezt követően kifejtette, hogy bár az italnak magasabb a tannintartalma más teákhoz képest, az emberek többségénél nem gyakorol negatív hatást a haj egészségére.

A matcha túlzott fogyasztása káros hatással lehet a haj egészségére azoknál, akik vashiányban szenvednek

Ilyen esetben okozhat hajhullást a matcha túlzott fogyasztása

Anabel Kingsley hajápolási szakértő a lapnak azt is kifejtette, ha az emberek a kedvelt zöld italt tejjel vegyítik, az megakadályozhatja tanninokkal kapcsolatos említett problémát. Ellenben kiemelte, hogy a vashiánnyal küzdőkre, mint például a vegetáriánusokra vagy a vegánokra káros hatást gyakorolhat a túlzott matcha fogyasztás, ugyanis a vasszint további csökkenését idézheti elő. A létfontosságú ásványi anyag pedig óriási szerepet tölt be a hajnövekedésben. A táplálkozási szakértő azonban hangsúlyozta, hogy a hajhullás rengeteg tényezőtől függ, köztük a genetikától és a hormonoktól is.