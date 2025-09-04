Bruce Willis sokkal nyugodtabb, amióta elköltözött otthonról – Megszólalt a felesége

Emma Heming Willis élete egyik legnehezebb döntését hozta meg, amikor férjét elköltöztette az otthonukból. Bruce Willis azonban sokkal nyugodtabbnak érzi magát, amióta külön házban él, ahol 24 órás gondozást kap.

Bruce Willis felesége élete egyik legnehezebb döntését hozta meg azzal, hogy elköltöztette férjét otthonról (Fotó: Harry Norton/Northfoto)

Bruce Willis sokkal nyugodtabb, amióta elköltözött otthonról

Emma Heming Willis idén nyáron egy nehéz, de szükségszerű döntést hozott. Elköltöztette otthonukból férjét, Bruce Willist, aki 2022 óta frontotemporális demenciával küzd. A Die Hard sztár mostantól egy külön házban él, ahol teljeskörű, 24 órás ellátás biztosított számára. Az új otthon egy egyszintes, barátságos, csendes környezetben található, így ideális feltételeket nyújt a betegsége kezeléséhez és a nyugalomhoz. A gyerekek számára ez a változás pedig pozitív fordulatot hozott. Újra lehetnek náluk ottalvós bulik, vendégek, nevetés, játék és mindaz, amit egy otthonos családi légkör adni tud számukra. Bruce Willis így békében, egy szeretetteljes közegben élhet, ahol minden az ő kényelmét szolgálja. A család persze nem szakadt el tőle, Emma Heming Willis és a lányaik gyakran meglátogatják, együtt étkeznek, mesélnek neki, és továbbra is részei az életének.

Bruce Willis felesége élete egyik legnehezebb döntését hozta meg

Bruce Willis 2022-ben vonult vissza a színészkedéstől, közvetlen azután, hogy frontotemporális demenciával diagnosztizálták. A felesége, Emma Heming Willis hosszú hónapokig gondozta otthonukban, így a színész egyre súlyosbodó, romló állapota miatt idén nyáron egy súlyos lépést tett meg. Bruce Willis felesége végül elköltöztette otthonról a Die Hard sztárt.

Ez volt az egyik legnehezebb döntés, amit valaha meghoztam. De tudtam, hogy Bruce azt szeretné, ha a gyerekeink – Mabel és Evelyn – vidám, felszabadult gyerekkorban nőnének fel. Nem lehet mindig halkan beszélni, nem lehet mindig visszafogni az élet örömeit.

Demi Moore, Bruce Willis exfelesége is támogatja Emma Heming Willis döntését (Fotó: Photo Press Service/BESTIMAGE/Northfoto)

Emma Heming Willis reagált a kritikákra

Emma Heming Willis döntése azonban nagyon megosztó volt a rajongók körében. Sokan támadták Bruce Willis feleségét emiatt, ő azonban nem hagyta magát és visszaszólt a gyűlölködőknek.

A demencia nem egyszerű betegség. Minden család másképp éli meg. Aki nem volt hasonló helyzetben, az nem értheti meg igazán. Ezért nem hagyom, hogy mások megmondják, hogyan kellene élnünk.

Bruce Willis exfelesége is kiállt Emma Heming Willis döntése mellett. Demi Moore elismerően nyilatkozott a gondoskodásról és arról az erőről, amit Emma nap mint nap tanúsít.